Nach dem Aus von Peter Zeidler setzt der VfL Bochum auf eine Interimslösung: Die bisherigen Co-Trainer Markus Feldhoff und Murat Ural übernehmen.

Am Tag nach der Freistellung von Trainer Peter Zeidler hat der VfL Bochum schnell Fakten geschaffen. Markus Feldhoff springt als Interimstrainer ein und bereitet die Mannschaft auf das Heimspiel gegen den FC Bayern München am kommenden Sonntag ein. Unterstützt wird der 50-Jährige dabei von Murat Ural. Das bestätigte der Revierklub am Montagvormittag.

Feldhoff und Ural sind eigentlich als Co-Trainer beim Bundesliga-Schlusslicht tätig. Feldhoff gehört dem Trainerstab seit Sommer 2023 an. Ural wechselte in diesem Sommer aus der Schweiz an die Castroper Straße. „Die erste öffentliche Trainingseinheit wird am Dienstag, 22. Oktober, um 15 Uhr stattfinden. Ansprechpartner für die Medien wird hierbei Markus Feldhoff sein“, teilte der VfL Bochum am Montagnachmittag auf den Social-Media-Kanälen mit.

Der frühere Bundesliga-Profi Feldhoff (u. a. Uerdingen, Leverkusen, Gladbach) arbeitete den Großteil seiner Trainerkarriere als Assistent - etwa unter Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC. Er sammelte aber auch schon Erfahrung in der ersten Reihe: beim VfL Osnabrück, den er in der Saison 2020/21 allerdings nicht vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga bewahren konnte. Ural verbrachte seine gesamte Laufbahn als Spieler und Coach bis zu seinem Wechsel nach Bochum in der Schweiz. Zuletzt war er als Co- und später Interimstrainer des FC Zürich aktiv.

Das Programm, durch das Feldhoff und Ural den sieglosen VfL führen müssen, ist ein überaus anspruchsvolles. Nach dem Heimspiel gegen die Bayern geht es nach Frankfurt, ehe Meister Bayer Leverkusen ins Ruhrstadion kommt. Anschließend geht es in die Länderspielpause. Diese könnten die Bochumer nutzen, um eine neue Dauerlösung zu präsentieren. Laut Schweizer "Blick" ist Ex-Union-Trainer Urs Fischer ein Kandidat.

Alles Weitere zur Entscheidung des VfL Bochum und zu den Trennungen von Zeidler sowie Sportdirektor Marc Lettau lesen Sie auch bei den Kollegen der WAZ.