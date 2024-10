Kellerduell in Sinsheim. Der VfL Bochum muss zur TSG Hoffenheim, die Fans warten auf den Durchbruch der Mannschaft. Der Trainer warten auf den Durchbruchs eines Spielers.

Neuer Versuch für den VfL Bochum. Nach sieben sieglosen Pflichtspiel-Partien in der laufenden Saison soll es nun bei der TSG Hoffenheim klappen - am Samstag steht ab 15:30 Uhr das Kellerduell an.

Der Sechzehnte empfängt den Letzten. Von dieser Konstellation zu diesem Zeitpunkt war nicht zwingend auszugehen. Doch weder der VfL Bochum, der von knapp 2000 Fans begleitet wird, noch Hoffenheim sind bisher in der laufenden Serie angekommen.

Das soll sich für den VfL nun ändern - es muss sich auch ändern, denn nach der Partie in Sinsheim warten Bayern, Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart auf die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler.

Der wurde gefragt, mit welcher Taktik er die 90 Minuten angehen wolle, wobei der Coach das Thema nicht zu hoch hängen wollte, da seit Saisonbeginn sowieso zwei Systeme einstudiert wurden. "Seit Saisonbeginn haben wir in zwei verschiedenen Systematiken trainiert und auch teilweise gespielt. Es war unser Plan, da flexibel zu sein. Wir hatten am Donnerstag eine gute Video-Besprechung, in der wir unsere Prinzipien nochmals vertieft haben."

Aus dem Vollen schöpfen kann der Trainer dabei nicht. Mit Blick auf das Personal werden Bernardo und Matus Bero ausfallen. Zeidler erklärte mit Blick auf den Rest der Elf: "Myron Boadu konnte trainieren, es besteht die Chance, wenn er das Abschlusstraining bestreiten kann, dass er dabei ist. Auch Moritz Kwarteng hat wieder das gesamte Mannschaftstraining absolviert. Ibrahima Sissoko und Aliou Baldé sind beide am Donnerstag erst wieder zurückgekehrt und werden morgen das Abschlusstraining mitmachen. Bei beiden werden wir dann sehen, wie es ihnen geht."

Mit Blick auf den Gegner sieht Zeidler Hoffenheim so aufgestellt, dass man auf jeden Kontrahenten individuell eingehen kann. "Hoffenheim ist ein variabler Gegner, der wahrscheinlich verschiedene Pläne haben wird, gegen uns zu spielen. Ich denke, dass wir gut vorbereitet sind und darauf reagieren können."

Wobei Zeidler vor allem von Kwarteng einiges erwartet, nachdem dieser bisher in Bochum weiter auf seinen Durchbruch wartet. "Momo Kwarteng ist ein ernsthafter Startelfkandidat. Er hat gegen Köln Akzente gesetzt und Schritte gemacht. Er hat geschafft, dass er eine sehr ernsthafte Startelfoption ist. Leider war er ein paar Tage infektgeschädigt."

So könnte der VfL Bochum bei der TSG Hoffenheim spielen

Drewes - Passlack, Medic, Ordets, Wittek - Losilla, Sissoko, de Wit - Kwarteng, Hofmann, Boadu

Es fehlen: Bernardo (Knieverletzung), Bero (Knieverletzung), Riemann (nicht berücksichtigt)