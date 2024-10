Der VfL Bochum taumelt sieglos durch die Saison, vielleicht abgelenkt durch kleinere Baustellen am Rande, die, wenn sie so zutreffen, viel über die Mannschaft aussagen.

Der VfL Bochum kämpft in diesen Tagen in der Fußball-Bundesliga darum, endlich den ersten Sieg zu feiern, um ein Zeichen im Abstiegskampf zu setzen. Die bisherige Bilanz ist durchaus erschütternd.

Erstrunden-Aus im DFB-Pokal bei Zweitligist Jahn Regensburg, zudem fünf Niederlagen aus den ersten sechs Bundesliga-Partien, es gab nur einen Zähler, den fuhr man beim 2:2 gegen Holstein Kiel ein.

Man sollte also meinen, es gibt tiefgreifende Probleme, denen sich Peter Zeidler und seine Mannschaft widmen müssen. Wie das Online-Magazin "Tief im Westen" und die "WAZ" nun berichten, gibt es aber Nebenkriegsschauplätze, die einen nachdenklich zurücklassen.

Denn demnach wird auch - natürlich nicht nur - intern darüber diskutiert, ob gewisse Maßnahmen von Zeidler richtig oder falsch sind. So soll der neue Coach ein Bierverbot nach den Spielen und auf den Heimreisen von Auswärtsspielen ausgesprochen haben. Das hat offenbar solche Wellen geschlagen, dass Zeidler den Akteuren vor dem Match gegen den VfL Wolfsburg (1:3) entgegengekommen sein soll, so soll nun nach Siegen ein Bierchen in Ordnung sein.





Auch das hat nicht geholfen, bisher sitzen die Spieler aufgrund der Erfolglosigkeit auf dem Trockenen, zumindest direkt nach den Begegnungen.

Zwei weitere Punkte, die nach WAZ-Infos manchem Spieler sauer aufgestoßen sein sollen. Bei Auswärtsspielen sollen sich im Hotel alle Spieler bis 9 Uhr zusammen versammeln, nach dem Frühstück soll es einen gemeinsamen Spaziergang geben - der dauert in der Regel zehn bis 15 Minuten.

Bierverbot nach Spielen, 9 Uhr zusammen im Hotel sein, gemeinsamer Spaziergang. Und das bei Auswärtsspielen, alle zwei Wochen, 17 Mal im Jahr in der Bundesliga: Für einen Außenstehenden klingt das erstmal nicht wie die Hölle auf Erden. Wenn das die Probleme des einen oder anderen Spielers sind, sollte man meinen, dann kann es ja nicht so schlimm um die Mannschaft stehen.

Steht es aber: Denn auch im Oktober steht noch kein Dreier auf der Habenseite des VfL. Mal wieder droht Abstiegskampf pur, mal wieder ist eine Aufholjagd nötig. Könnte man ja bei einem gemeinsamen Frühstück oder Spaziergang drüber sprechen, wenn das dem einen oder anderen nicht scheinbar zu viel wäre. Offenbar nutzen Akteure oder Mitarbeiter die Zeit lieber, um solche Themen in der Öffentlichkeit zu platzieren, vielleicht um eine Trainerdebatte auszulösen.

Das ist fast so billig wie die vielen Gegentore, die es bisher gehagelt hat.