Der VfL Bochum spielt am Donnerstag beim 1. FC Köln. Das sagt Coach Peter Zeidler vor den 90 Minuten in der Domstadt.

Am Donnerstag (10. Oktober, 13 Uhr, unter Ausschluss der Öffentlichkeit) testet der Fußball-Bundesligist VfL Bochum beim Zweitligisten 1. FC Köln seine Form. Nach dem frühen Aus im DFB-Pokal und der Sieglosserie in der Bundesliga (Letzter nach sechs Spieltagen) gilt es auch darum, Selbstvertrauen zu tanken vor den schwierigen anstehenden Wochen.

Denn in der Bundesliga geht es nach der Länderspielpause gegen die TSG Hoffenheim, den FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen und den VfB Stuttgart mit einem Hammerprogramm weiter.

Vor dem Spiel in Köln sagt VfL-Trainer Peter Zeidler: "Es kommt darauf an, dass wir die Prinzipien, die wir immer trainieren, auch durchsetzen. Wir wollen das unter Wettkampfbedingungen zeigen. Und auch wenn es nur ein Test ist, wollen wir alles dafür tun, dass wir ein Erfolgserlebnis haben."

Jeder Akteur, der zur Verfügung steht, wird dabei Spielpraxis bekommen. 20 Feldspieler stehen Zeidler zur Verfügung. Nicht dabei sind die fünf Spieler, die zur Nationalmannschaft gereist sind (Tim Oermann, Ibrahima Sissoko, Aliou Baldé, Matúš Bero und Gerrit Holtmann) und die verletzten Bernardo, Myron Boadu (er soll am Freitag wieder ins Training einsteigen) und Mohammed Tolba.

Der wird nach seinem Kreuzbandriss - so erklärte es der Trainer am Mittwoch - in der kommenden Woche sein Comeback bei der Bochumer U21 in der Oberliga Westfalen gegen den SV Lippstadt geben (Samstag, 19. Oktober, 16:30 Uhr).

Beim Test in Köln möchte der Coach all seinen Feldspielern Praxis verschaffen, wobei kein Spieler über 90 Minuten eingeplant ist. Denn am Freitag steht die nächste Einheit an, wo intensiv gearbeitet werden soll.

In Köln auch dabei sein wird Talent Alessandro Crimaldi, der seit Montag bei den Profis trainiert. Bisher kam der 17-Jährige in der laufenden Saison sechsmal bei der U19 in der DFB-Nachwuchsliga zum Einsatz (zwei Tore, vier Vorlagen). cb / gp