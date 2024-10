Neue Marktwerte für den VfL Bochum: Der Streit von Ex-Torwart Manuel Riemann mit dem Klub hat drastische Folgen, ein Spieler legt richtig zu.

Der Streit zwischen dem VfL Bochum und seinem freigestellten Torhüter Manuel Riemann hat Folgen für die neuen Marktwerte des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga: Weil der abstiegsbedrohte Klub von der Castroper Straße und der einstige Publikumsliebling mehr vor dem Arbeitsgericht miteinander zu tun haben als auf dem Fußballplatz.

Riemann darf derzeit nicht am Training der Mannschaft von Trainer Peter Zeidler teilnehmen, hält sich stattdessen individuell fit und kommt erst recht nicht zu Einsätzen. Konsequenz: Sein Marktwert hat sich halbiert. Es ist prozentual der größte Verlust im Kaderwert des VfL Bochum: Das Portal transfermarkt.de hat nun ein Update der Bundesligisten vorgenommen, nachdem die Spieler zuletzt im Mai nach dem Saisonende mit der Relegation bewertet worden waren.

Für Ex-Torwart Manuel Riemann gilt: Sein Marktwert ist von 600.000 Euro um die Hälfte auf 300.000 Euro gesunken. Damit ist er prozentual der größte Verlierer im Team des VfL Bochum, bei dem aber noch zwei weitere Akteure an Wert verloren. Transfermarkt.de stuft Erhan Masovic (25) nun bei einem Wert von 4 Millionen Euro (zuvor 5 Millionen Euro) und Gerrit Holtmann (29) bei einem Wert von 700.000 Euro (zuvor 1 Million Euro) ein.

Riemann ist seit Mitte Mai vom Profitraining freigestellt, aber nicht suspendiert. Er klagt vor dem Arbeitsgericht Bochum, wieder am Profitraining teilnehmen zu dürfen. Der VfL Bochum wirft ihm "verbales und fast körperliches Fehlverhalte"“ vor, so hieß es beim erfolglosen Gütetermin vor dem Arbeitsgericht am 23. August.

Marktwerte VfL Bochum: Vier Gewinner trotz des schwachen Saisonstarts

Kurioses gibt es auf der Seite derer, die ihren Marktwert steigern konnten. Bochums Verteidiger Bernardo wird von transfermarkt.de nun mit 7 Millionen Euro taxiert, das ist ein Plus von 1,5 Millionen Euro. Der Brasilianer hat in dieser Saison allerdings noch kein Bundesligaspiel für den VfL absolviert. Den 29-Jährigen bremsen seit Monaten Meniskusprobleme im linken Knie.

Bernardo ist einer von vier Spielern des VfL Bochum, die trotz des schwachen Starts in die Bundesliga-Saison ihren Marktwert steigern konnten. Felix Passlack (26) machte einen Sprung von 1,8 Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro. Der Riemann-Nachfolger im Tor, Patrick Drewes, wurde von 600.000 Euro auf 1 Million Euro hinaufgesetzt. Mittelfeld-Talent Mats Pannewig steigerte seinen Marktwert gar von 125.000 Euro auf 600.000 Euro.