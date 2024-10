In der anstehenden Länderspielpause muss sich der VfL Bochum temporär von fünf Akteuren verabschieden. Einer spielt auch für Deutschland.

Gleich fünf Spieler des VfL Bochum dürfen in der anstehenden Länderspielpause (nach dem kommenden Wochenende) auf Reisen gehen. So wurden Tim Oermann, Ibrahima Sissoko, Aliou Baldé, Matus Bero und Gerrit Holtmann von ihren Heimatnationen nominiert.

In der EM-Qualifikationsgruppe D trifft der DFB-Nachwuchs am 11. Oktober zunächst auf Bulgarien (in Regensburg, Anstoß 18 Uhr), am 15. Oktober ist man zu Gast in Polen (in Lodz, Anstoß 17 Uhr). Mit dabei: Tim Oermann, der im September beim 10:1 gegen Estland bereits debütiert hatte.

Neuzugang Sissoko hofft auf Einsätze für Mali in der Qualifikation zum African Cup of Nations, welcher 2025 in Marokko ausgetragen wird. Mali trifft am 11. Oktober in der Hauptstadt Bamako auf Guinea-Bissau, das Rückspiel findet am 15. Oktober in Bissau statt. Sissoko hat bisher ein Länderspiel für Mali absolviert.

Aliou Baldé ist ebenfalls in Sachen Afrika-Cup-Qualifikation unterwegs. Der 21-Jährige spielt für Guinea und hat bereits drei A-Einsätze zu verzeichnen. Weitere könnten nun in den Qualifikationsspielen gegen Äthiopien hinzukommen, wobei Hin- und Rückspiel am 11. und 15. Oktober in der Elfenbeinküste ausgetragen werden.

Matus Bero darf in der Nations League ran. n Liga C trifft die Slowakei in Bratislava auf Schweden, am 14. Oktober sind die Slowaken zu Gast in Aserbaidschan (in Baku). Bero hat bislang 33 Länderspiele für die Slowaken absolviert.

Zudem darf auch Gerrit Holtmann wieder für die Philippinen auflaufen. In Thailand spielt er um den "Kings Cup" Am 11. Oktober trifft Thailand im zweiten Halbfinale in Songkhia auf Gastgeber Thailand. Das andere Halbfinale bestreiten Syrien und Tadschikistan. Sowohl das Spiel um den dritten Platz als auch das Finale finden dann am 14. Oktober statt.

Vorher geht es für das Quintett aber noch mit dem VfL Bochum um Punkte. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag, 5. Oktober, 15:30 Uhr, muss dringend der erste Saisonsieg her.