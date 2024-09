Der VfL Bochum muss vor allem in der Abwehr ordentlich improvisieren, wenn es am Freitag zum Derby zum BVB geht.

Eigentlich sollte die Vorfreude beim VfL Bochum groß sein. Doch vor dem Derby bei Borussia Dortmund (Freitag, 20:30 Uhr) sind die Sorgen groß. Noch kein Sieg, erst ein Punkt, da kommt der BVB vielleicht nicht zum besten Zeitpunkt.

Auf der Pressekonferenz vor dem Derby, zu dem 8000 Bochumer anreisen werden, nahm VfL-Trainer Peter Zeidler Stellung. Nicht dabei sein werden Hugo Röllecke, Agon Elezi und Lennart Koerdt, die für die U21 in der Oberliga Westfalen auflaufen.

Peter Zeidler über...

... das Personal: „Die Innenverteidigung müssen wir morgen verändern. Wir haben aber auch sonst viele Möglichkeiten, können auch während der 90 Minuten etwas ändern. Erhan Masovic hat die gesamte Woche nicht trainiert, er wird nicht dabei sein. Seine Frau erwartet das erste Kind. Wir drücken ihm die Daumen. Ivan Ordets hat die Woche komplett trainiert. Er fühlt sich aber noch nicht fit genug zu spielen. Tim Oermann und Noah Loosli rücken dafür in den Kader."

... die Trainingswoche: „Wir hatten gute Einheiten. Am Mittwoch war Tempo drin, wir haben nach vorn gespielt, haben uns auf den technisch und spielerisch starken Gegner eingestellt. Wir freuen uns und glauben an die Chance, in Dortmund etwas zu holen.“

... Zugang Koji Miyoshi: "Er ist fußballerisch eine Bereicherung. Er ist eine Idee für die Startelf."

... den BVB: "Alle, die sich für Fußball interessieren, wissen, wer beim BVB spielt. Die Spieler sind bekannt, wir kennen ihre Stärken. Es gibt aber Möglichkeiten gemeinschaftlich so zu spielen, dass sie nicht zu ihren Stärken finden. Dass der Gegner nach dem Spiel gegen Stuttgart etwas gutmachen will, ist auch klar.“

... Anthony Losilla: „Ich habe ihn oft und zu Recht gelobt. Er ist ein Spieler des VfL, der bald eine Legendensäule bekommt. Er wird morgen zum Einsatz kommen.“

So könnte der VfL Bochum beim BVB spielen

Drewes - Passlack, Oermann, Medic, Wittek - Sissoko, Losilla, Bero - Miyoshi - de Wit, Boadu

Es fehlen: Bernardo, Riemann (nicht berücksichtigt), Ordets, Masovic