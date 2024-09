Durch Versteigerungen und Verkäufe der Pokal-Trikots mit Grönemeyer-Ärmelsponsoring nahm der VfL Bochum viel Geld ein, das nun gespendet wird. Das Trikot von Losilla brachte 1500 Euro.

Sportlich lief es gar nicht im DFB-Pokal für den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum. Beim Zweitligisten Jahn Regensburg gab es das Aus schon in der ersten Runde.

Trotzdem dürfen sich zwei Einrichtungen freuen, denn der VfL hat den DFB-Pokal erneut zum Anlass genommen, um wohltätige Zwecke vor Ort zu unterstützten. Beim Pokalspiel gegen den SSV Jahn Regensburg übernahm Herbert Grönemeyer das Ärmelsponsoring. Neben dem regulären Verkauf einer limitierten Anzahl (4630 Stück), konnten die „Matchworn-Trikots“ mit dem Schriftzug „HG 4630 Bochum“ im Anschluss an die Partie ersteigert werden.

Insgesamt ist so eine Summe von 54.587,20 Euro zusammengekommen. Der Erlös wird an die „Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. - Kindertafel“ und die „Suppenküche Bochum e.V.“ gespendet.

Die Spendensumme besteht zum einen aus den Erlösen des freien Verkaufs, da pro Trikot insgesamt 10 Euro gespendet werden. Als Highlight waren 46 Trikots, unterschrieben von der kompletten Lizenzspieler-Mannschaft des VfL Bochum, und 30 weitere mit Grönemeyer-Signierung unter den 4630 Trikots. Sie wurden unter allen Bestellern verlost. In Rekordzeit war die limitierte Auflage vergriffen, was eine Spendensumme von 46.300 Euro ergibt.

Die hinzukommenden 8.287,20 Euro sind der komplette Betrag, der durch die Versteigerung der „Matchworn-Trikots“ über „United Charity“ zusammengekommen ist. Versteigert wurden die originalen Spielertrikots mit der Unterschrift des jeweiligen Profis. Der höchste Betrag wurde für das Trikot unseres Kapitäns Anthony Losilla geboten. Für 1.500 Euro gab es den Zuschlag.

Der Gesamterlös dieser Auktion wird im Rahmen eines der nächsten Heimspiele an die „Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. - Kindertafel“ und die „Suppenküche Bochum e.V.“ übergeben. Beide Einrichtungen sind wichtige Organisation der humanitären Hilfe in der Stadt Bochum. Gemeinsam mit dem VfL Bochum 1848 wurden schon erfolgreich mehrere Projekte und Aktionen umgesetzt.

Die „Suppenküche Bochum e.V.“ ist direkt neben dem Vonovia Ruhrstadion im Fliednerhaus beheimatet. Mehrmals die Woche gibt es dort für Bedürftige eine Essensausgabe. Die „Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. - Kindertafel“ gibt Lebensmittel und Non-Food-Artikel an Bedürftige aus. Pro Woche wird so 5.000 Menschen mit bis zu 25 Tonnen Lebensmitteln geholfen. Zudem hat die Tafel ein soziales Warenhaus eingerichtet, um umfassende Hilfe für Menschen in Not zu leisten.