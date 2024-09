Der VfL Bochum kommt einfach nicht in Fahrt: Dritter Spieltag in der Bundesliga-Saison 2024/2025 und die dritte Niederlage.

Der VfL Bochum blickt in der Bundesliga ungemütlichen Zeiten entgegen. Auch am dritten Spieltag verpasste es der Ruhrpott-Klub, die ersten Punkte der Saison einzufahren - beim SC Freiburg verlor das Team am Samstagnachmittag trotz Führung mit 1:2 (1:0). Damit bildet Bochum zumindest vorübergehend das alleinige Schlusslicht in der Tabelle.

Im Freiburger Europa-Park-Stadion hatte Myron Boadu (45.) den VfL vor 34.100 Zuschauern zunächst überraschend in Führung gebracht. In Hälfte zwei aber drehte Junior Adamu (58., 61.) für Freiburg die Partie, nachdem die Breisgauer schon in den ersten 45 Minuten das bessere Team gewesen waren.

"Wir müssen ganz einfach mehr Torchancen kreieren. Das klingt banal, aber da geht es um Überzeugung und auch die Freude und Lust, nach Freiburg zu fahren und etwas zu holen", sagte VfL-Trainer Peter Zeidler vor dem Spiel. Das gelang den Bochumer nicht. Die Führung durch Myron Boadu sollte am Ende zu wenig sein.

Nach dem Pokal-Aus in Regensburg und den Niederlagen in der Bundesliga in Leipzig und gegen Mönchengladbach war das verlorene Spiel in Freiburg die 4. Niederlage im 4. Pflichtspiel der neuen Saison.

Es wird Zeit, diese Serie zu beenden. Die nächsten Gegner heißen: Holstein Kiel an der Castroper Straße, der BVB in Dortmund und Wolfsburg daheim.

Die Statistik zum Spiel

SC Freiburg: Atubolu - Kübler, Rosenfelder, Lienhart (46. Ginter), Günter - M. Eggestein, Osterhage (46. Höfler) - Doan (80. Höler), Röhl (39. Dinkci), Grifo - Adamu (87. Sildillia)

VfL Bochum: Drewes - Passlack, Medic, Masovic, Wittek - Sissoko - de Wit (87. Bamba), Miyoshi (64. Kwarteng), Bero (77. Baldé) - Boadu (65. Daschner), Broschinski (65. P. Hofmann)

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Tore: 0:1 Boadu (45.), 1:1 Adamu (58.), 2:1 Adamu (61.)

Gelbe Karten: - / Baldé (1), Kwarteng (1), Wittek (2)

Zuschauer: 34100