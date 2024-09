Der VfL Bochum ist bisher punkt- und torlos durch die noch junge Spielzeit getaumelt. In Freiburg soll sich das ändern. Das sagt der Trainer vor dem Spiel.

Im vierten Anlauf soll es endlich klappen. Nach dem Pokal-Aus des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum bei Jahn Regensburg und den Auftakt-Niederlagen in der Bundesliga bei RB Leipzig und gegen Gladbach will der VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr) beim SC Freiburg endlich punkten.

Vor den 90 Minuten im Breisgau will VfL-Coach Peter Zeidler nicht zu viel verraten, mit Blick auf den Kader betonte er nur: "Wir haben gleich noch das Abschlusstraining, dann teilen wir den Spielern unsere Entscheidung mit, wer im Kader steht. Am späten Nachmittag geht es dann für uns los in Richtung Freiburg."

Klar ist nur: Bernardo und Ivan Ordets fallen weiter aus. Koji Miyoshi soll seine Spielzeit bekommen, ob von Anfang an oder als Einwechselspieler, das wollte Zeidler nicht verraten.

Die Länderspielpause wurde unter anderem zu einem Test gegen Rot-Weiss Essen (3:1) genutzt, den gewann der VfL. Zeidler: "Es geht um uns. Wir haben gegen RW Essen ein weiteres Heimspiel bestritten und es hat ein paar Informationen gegeben, es hat Fortschritte gegeben."

Die sollen nun beim SCF dazu führen, dass der VfL nicht wieder mit leeren Händen dasteht. Wobei der Coach weiß, dass Freiburg ein anderes Kaliber als RWE ist. "Freiburg ist ein toller Gegner mit tollen Einzelspielern. Wir fahren dahin, um etwas zu holen. Wir sind der VfL Bochum.“

Und der will nun auch endlich treffen. Denn in allen drei Pflichtpartien ist der VfL noch ohne eigenen Treffer. Seit nun 270 Minuten warten die Bochumer auf das erste Tor der neuen Spielzeit.

Es ist etwas Tolles für den Verein, dass wir mit Tim Oermann wieder einen U21-Nationalspieler haben Peter Zeidler

Zeidler versucht ruhig zu bleiben: "Unsere Stürmer haben bislang noch nicht getroffen. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir in Freiburg endlich treffen. Dafür müssen wir mehr Torchancen kreieren, diese natürlich verwerten. Gleichzeitig geht es aber auch darum, hinten die Tore zu verhindern."

Tim Oermann wäre hier ein Kandidat, falls er spielen sollte. Klar ist, er hätte eine breite Brust, hat er doch gerade erst sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft gefeiert. Beim 10:1 in Estland wurde er in der 76. Minute eingewechselt.

Zeidler: "Wir freuen uns über die ganzen Telefonate, die ich bezüglich der Jungs führe. Es ist etwas Tolles für den Verein, dass wir mit Tim Oermann wieder einen U21-Nationalspieler haben."

So könnte der VfL Bochum beim SC Freiburg spielen

Drewes - Passlack, Medic, Masovic, Wittek - Sissoko - de Wit, Losilla - Bero - Boadu, Hofmann

Es fehlen: Bernardo (Knieverletzung), Ordets (Schulterverletzung)