Der VfL Bochum will am Wochenende seinen ersten Pflichtspielsieg in der Saison 2024/2025 holen. Es geht zum SC Freiburg.

Niederlage im Pokal gegen Regensburg, Niederlagen in der Bundesliga in Leipzig und gegen Mönchengladbach: Am Samstag (14. September, 15.30 Uhr) will der VfL Bochum endlich ein Erfolgserlebnis feiern. Es geht zum SC Freiburg.

RevierSport hat vor dem Spiel im Breisgau mit dem 38-jährigen Bochumer Kapitän Anthony Losilla gesprochen.

Anthony Losilla, nach dem Fehlstart mit drei Pflichtspielniederlagen geht im Bochumer Fanlager bereits wieder die Angst um. Sie kennen die Situation wie kein zweiter Spieler im Kader, wie bewerten Sie die momentane Situation?

Natürlich ist der Start alles andere als optimal. Das ist kein einfacher Start gewesen. Aber beim VfL Bochum ist es auch nicht so, dass wir erwartet haben, dass wir alle drei Spiele gewinnen. Wir hatten schon ähnliche Situationen. Und jetzt müssen wir, wie so oft, eine Reaktion zeigen. Aber es kann nicht sein, dass wir immer wieder das Feld von hinten aufrollen müssen. Denn irgendwann wird es nicht reichen. Aber jetzt sind wir erst am 3. Spieltag angelangt.

Noch fehlen wichtige Spieler, einige Neuzugänge sind mangels Spielpraxis noch nicht bei einhundert Prozent. Läuft dem VfL Bochum ein wenig die Zeit davon?

Das ist alles suboptimal. Klar. Aber wir brauchen mit Sicherheit noch etwas Zeit, bis alles passt. Auf der anderen Seite hat man im Fußball nie viel Zeit. Deshalb müssen wir uns als Mannschaft schleunigst finden, um Punkte zu holen.

Samstag in Freiburg wartet die nächste schwere Aufgabe, wie muss man dort auftreten?

Freiburg ist eine gute Mannschaft. Das haben sie schon an den ersten Spieltagen gezeigt. Das wird eine schwere Aufgabe, definitiv. Aber wir müssen trotzdem selbstbewusst sein, sonst wird es sehr schwierig. Wir müssen auf jeden Fall eine hohe Intensität und Bereitschaft an den Tag legen. Wir werden mit Sicherheit auch defensiv sehr gut arbeiten müssen. Und vorne müssen wir dann die Tore machen.

In Ihrer elften Saison beim VfL Bochum ist die sportliche Herausforderung erneut sehr groß. Was hat sich aber seit dem ersten Jahr in Bochum gravierend verändert?

Es hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert. Zunächst einmal kam ich in der 2. Bundesliga. Jetzt spielen wir 1. Bundesliga. Damals hatte der Klub noch in der 2. Liga Schwierigkeiten. Es ist mittlerweile fast alles neu. Es gibt kaum Leute, die auch seit elf Jahren hier sind. Personen und Räumlichkeiten haben sich verändert. Was aber geblieben ist, ist die Mentalität des VfL Bochum. Die hat sich nicht verändert und sollte sich auch nicht verändern. mit gp