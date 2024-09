Der VfL Bochum reist am Samstag, 14. September (15.30 Uhr), zum SC Freiburg. Wir haben mit Felix Passlack gesprochen.

Das Aus im DFB-Pokal in Regensburg und zwei Niederlagen nach zwei Bundesligaspielen: Der VfL Bochum ist alles andere als positiv in die Saison 2024/2025 gestartet.

Doch nach der zweiwöchigen Länderspielpause will der VfL eine Reaktion zeigen und den ersten Sieg in der laufenden Bundesliga-Saison feiern.

Am Samstag, 14. September (15.30 Uhr, RevierSport-Liveticker), geht es zum SC Freiburg, der mit einem Sieg und einer Niederlage die neue Serie 24/25 begonnen hat.

Vor der Reise ins Breisgau hat RevierSport mit VfL-Abwehrspieler Felix Passlack gesprochen:

Felix Passlack, nach einem freien Wochenende gilt seit Montag der Fokus auf das Spiel am Samstag in Freiburg. Wie schätzen Sie die Aufgabe ein?

Auswärts in Freiburg ist es immer eine schwierige Aufgabe. Aber wir wissen um die Stärken und Schwächen von Freiburg. Wir werden mit einem guten Plan und selbstbewusst ins Spiel gehen.

Freiburg ist bärenstark in die Saison gestartet und hat in der Länderspielpause den FC Basel mit 6:0 besiegt! Worauf kommt es am Samstag an, um erfolgreich zu sein?

Ja, der SC Freiburg ist sehr gut in die Saison gestartet. Doch wichtig wird sein, dass wir als Kollektiv sehr gut und konzentriert verteidigen und natürlich, dass wir unser Torchancen verwerten.

Neuer Trainer, neue Mannschaft, das braucht Zeit aber auch Geduld, gibt es das Wort Geduld eigentlich noch im Profifußball?

Natürlich braucht das alles etwas Zeit. Einige neue Spieler sind erst seit August da. Da gilt es sie so schnell wie möglich an die Mannschaft und an das Spielsystem zu gewöhnen. Ich bin da aber positiv gestimmt. Wir haben sowohl sportlich als auch menschlich gute Jungs dazugeholt

Die letzten beiden Spiele gegen Freiburg waren geprägt von krassen Fehlentscheidungen gegen den VfL. Hat man so etwas noch im Hinterkopf?

Fehlentscheidungen passieren im Fußball - und das trotz VAR. Dieser sollte die Fehlentscheidungen so gering wie möglich halten. Aber damit sollten wir uns nicht zu sehr beschäftigen. Ich gehe davon aus, dass die Schiedsrichter am Wochenende genau wie wir ihr Bestes geben. mit gp