Als Assan Ouédraogo Schalke verließ, wunderte dies kaum. Zu viele Klubs buhlten um das S04-Juwel. Doch warum spielt er noch nicht für RB Leipzig?

Es läuft bei RB Leipzig: zwei Spiele, zwei Siege. Das Team von Trainer Marco Rose hat gut in die neue Bundesliga-Spielzeit gefunden. Doch einer, auf den auch Fans des FC Schalke 04 noch immer ein Auge haben, fehlt und wird dies wohl noch länger tun: Assan Ouédraogo.

Das Schalke-Juwel, im Sommer dank einer Ausstiegsklausel im Vertrag für eine Ablösesummer von zehn Millionen Euro nach Leipzig gewechselt, hat bisher sämtliche Pflichtspiele verpasst. Es werden wohl noch weitere hinzukommen, die Ausfallzeit ist doch länger als gedacht.

Assan Ouédraogo hatte sich in der Vorbereitung im Testspiel gegen Aston Villa am Knie verletzt. Sechs Wochen lang, hieß es zunächst, würde er wohl fehlen, eine Rückkehr nach der Länderspielpause gegen Union Berlin an diesem Wochenende wurde anvisiert.

Nun aber vermeldet der Kicker, dass der gebürtige Mülheimer dies nicht schafft. Frühestens im Oktober ist mit dem ersten Pflichtspiel des 18-Jährigen zu rechnen, erst nach dem Leipziger Duell mit St. Pauli (22. September) wird der Flügelspieler wohl ins Mannschaftstraining einsteigen.

Dankbar für die Zeit auf Schalke

Bei den Sachsen hatte Ouédraogo Anfang Juni einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschrieben. Für seine zehn Jahre auf Schalke sei er „sehr dankbar“, so der Offensivspieler. „Alles, was ich bisher im Fußball gelernt habe, habe ich auf Schalke gelernt und ich bin sehr dankbar für diese Zeit.“ Trotz seiner Wertschätzung für die Gelsenkirchener, traut sich Ouédraogo zu, „die nächste spannende Herausforderung anzunehmen“. Er sagt: „Wir haben gemeinsam viel vor in den kommenden Jahren. Nun ist es für mich am wichtigsten, anzukommen und meine Leistung auf dem Platz zu zeigen.“

Der in Mülheim an der Ruhr geborene Ouédraogo wechselte schon als Achtjähriger in die Schalker Knappenschmiede und durchlief seit 2014 sämtliche Jugendmannschaften des Klubs. Im Juli 2023 debütierte er als 17-Jähriger unter Trainer Thomas Reis in der 2. Bundesliga (beim 3:5 in Hamburg). Seitdem war der U17-Weltmeister auf Schalke Stammkraft, wurde im Laufe der Saison allerdings von Verletzungen ausgebremst.