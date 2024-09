Während der Ligabetrieb aufgrund der Länderspielpause unterbrochen ist, blicken wir darauf, wie sich die Abgänge des VfL Bochum bislang bei ihren neuen Vereinen schlagen.

Mit Kevin Stöger verlor der VfL Bochum im Sommer sein Herzstück. Der 31-Jährige trug mit einem Tor und zwei Assists im Relegations-Rückspiel gegen Fortuna Düsseldorf maßgeblich dazu bei, dass an der Castroper Straße weiterhin Bundesliga-Fußball gespielt wird.

Nach seinem Vertragsende beim VfL wechselte Stöger zu Borussia Mönchengladbach. Bei seinem neuen Arbeitgeber ist der Österreicher gleich auf der Zehnerposition gesetzt und bildet mit Alassane Plea, Franck Honorat und Tim Kleindienst ein gefährliches Offensiv-Quartett. Sowohl beim Bundesliga-Auftakt gegen Meister Bayer Leverkusen (2:3), wo er die Vorlage zum 2:2 gab, als auch beim Wiedersehen mit dem VfL (2:0) am 2. Spieltag absolvierte er die volle Distanz.

Mit Patrick Osterhage wechselte ein zweiter Spieler innerhalb der Bundesliga. 4,8 Millionen Euro überwies der SC Freiburg an die Bochumer. Wie Stöger zählt Osterhage seit Spieltag eins zum Stammpersonal bei seinem neuen Klub. Der 24-Jährige startete in beiden Bundesliga-Partien im zentralen Mittelfeld, zudem stand er auch im DFB-Pokal beim 4:0-Erstrundensieg gegen den VfL Osnabrück in der Anfangself der Breisgauer.

Christopher Antwi-Adjei wurde erst am 23. August unter Vertrag genommen, er unterschrieb beim Zweitligisten FC Schalke 04. Seitdem wurde er in zwei Meisterschaftsspielen eingewechselt und steuerte beim 2:2 gegen Magdeburg am 3. Spieltag einen Assist bei.

Ebenfalls ins Unterhaus zog es Danilo Soares. Der Linksverteidiger wechselte zum 1. FC Nürnberg. In allen vier Ligapartien spielte der Brasilianer von Anfang an, dreimal stand er die gesamten 90 Minuten auf dem Rasen.

Torhüter Niclas Thiede wurde an den Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Auch aufgrund einer Verletzung muss der 25-Jährige noch auf seinen ersten Einsatz warten.

Römling blüht in Österreich auf, ein Abgang noch ohne neuen Verein

Flügelflitzer Takuma Asano läuft seit dieser Saison für den RCD Mallorca in der spanischen Primera Division auf. Dreimal stand der Japaner bislang in der Startelf, darunter auch am 1. Spieltag gegen Real Madrid (1:1), einmal wurde er eingewechselt. Eine Torbeteiligung gelang ihm noch nicht.

Wie Asano zog es auch Moritz Römling und Jordi Osei-Tutu ins Ausland. Römling unterschrieb beim SV Karpfenberg in der österreichischen zweiten Liga, wo er einen Traumstart hinlegte. Unter Ex-VfL-Trainer Ismail Atalan blüht der 23-Jährige auf der linken Schiene richtig auf: Zwei Tore und zwei Vorlagen in fünf Ligaspielen, die der gebürtige Wittener allesamt über die volle Distanz absolvierte, stehen zu Buche. Zudem ist der SVK bislang ohne Punktverlust und liegt auf dem zweiten Tabellenplatz.

Osei-Tutu läuft seit dieser Saison für die Bolton Wanderers in der dritten englischen Liga, der League One, auf. Einen Stammplatz konnte sich der Engländer in seinem Heimatland noch nicht sichern, er wurde bislang viermal als Joker eingesetzt.

Als einziger Sommerabgang hat Mittelfeldspieler Philipp Förster noch keinen neuen Verein gefunden. Die Keeper Andreas Luthe und Michael Esser haben ihre Fußballschuhe an den Nagel gehangen.