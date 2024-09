Die Länderspielpause bringt die erste Unterbrechung im deutschen Profifußball. So lief der Saisonbeginn für die Abgänge von Schalke 04.

Nach seinem Sommer-Wechsel von Schalke 04 zu Werder Bremen feierte Keke Topp eine traumhafte Premiere. Im DFB-Pokal erzielte er einen Dreierpack gegen Energie Cottbus.

Danach bremste Trainer Ole Werner die Erwartungen, wies darauf hin, dass der 20-Jährige es in der Bundesliga mit anderen Kalibern zu tun bekommen werde.

Nach den ersten beiden Spieltagen kann Topp die Aussage seines Coaches bestätigen. Zum Auftakt gegen Augsburg (2:2) gehörte der Jung-Stürmer zur Startelf, wurde zur Pause ausgewechselt. Am zweiten Spieltag gegen den BVB (0:0) kam er zu einem Kurzeinsatz in der Schlussphase. Topp blieb jeweils ohne nennenswerte Szenen.

Anschließend bilanzierte er, dass Bundesliga-Fußball "schon noch mal ein deutlicher Unterschied" ist. "Das habe ich auch so ein bisschen unterschätzt, um ehrlich zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied dann so groß ist. Aber wenn man mal überlegt, muss das ja auch so sein."

"Definitiv sehr zufrieden" zeigt sich Schalkes Fünf-Tore-Mann der Vorsaison dennoch mit seinem Start als Profi bei seinem Jugendklub. "Hätte man mir vor der Saison gesagt, dass ich nach drei Spielen drei Tore auf dem Konto habe, hätte ich das unterschrieben." Zudem darf sich Topp über die erste Einladung zur U21-Nationalmannschaft freuen.

Und wie lief der Saisonbeginn für die weiteren zehn Abgänge der Königsblauen (ohne Simon Terodde/Karriereende)? Danny Latza, Blendi Idrizi, Cedric Brunner und Timo Baumgartl sind weiterhin ohne Verein.

Noch nicht in Fahrt gekommen ist Top-Talent Assan Ouedraogo. Der Youngster zog sich in der Vorbereitung mit RB Leipzig eine Knieverletzung zu und wird noch einige Zeit ausfallen.

Torhüter Marius Müller muss sich trotz seiner herausragenden Leistungen in Gelsenkirchen beim VfL Wolfsburg mit der Ersatzrolle begnügen. Das hatte sich ob der Verpflichtung von Konkurrent Kamil Grabara für mehr als 13 Millionen Euro bereits angedeutet.

Gleich in Aktion treten konnte Henning Matriciani. Der Verteidiger wechselte vergangene Woche zu Waldhof Mannheim in die 3. Liga. Am Wochenende gehörte er zur Startelf, spielte durch. Er erlebte jedoch ein unglückliches Debüt: Die Mannheimer verloren mit 0:1 gegen den 1. FC Saarbrücken und Matriciani verursachte einen Elfmeter. Den vergab der Gegner zwar, dennoch steckt der 24-Jährige mit Waldhof tief im Tabellenkeller.

Ähnlich die Lage bei Sebastian Polter: Der Stürmer feierte bei Eintracht Braunschweig prompt sein Startelf-Debüt. Die dritte Niederlage im dritten Spiel konnte er beim 1:2 gegen Karlsruhe aber nicht verhindern. Und so belegt Polter mit Braunschweig genau wie eine Liga tiefer Matriciani mit Mannheim den letzten Tabellenplatz.

Schalke-Abgänge: Ouwejan und Greiml in Holland wichtig

Mit Thomas Ouwejan und Leo Greiml wechselten zwei Schalker im Sommer in die Niederlande. Aus persönlicher Sicht läuft es dort für das Duo. Ouwejan feierte nach zwei Kurzeinsätzen am Wochenende eine gelungene Startelf-Premiere für Vitesse Arnheim. 3:0-Sieg gegen Fortuna Sittard, das zweite Tor bereitete der Linksverteidiger vor.

Der von Verletzungen geplagte Greiml verpasste beim Aufsteiger NAC Breda gar noch keine einzige Minute. Vor allem nach einem 2:1-Sieg gegen Ajax am zweiten Spieltag wurde der Österreicher mit Lob überhäuft. Die drei weiteren Saisonspiele gingen verloren.