Beim Bundesliga-Auftakt gegen Bochum hat Willi Orban die Rote Karte gesehen. Der Kapitän von RB Leipzig wird für zwei Spiele gesperrt - und geht dagegen vor.

RB Leipzigs Kapitän Willi Orban geht gegen seine Rot-Sperre vor. Der Abwehrspieler hat Einspruch gegen die Entscheidung des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes eingelegt, ihn für zwei Meisterschaftsspiele zu sperren. Der Einspruch wird am Montag, 2. September, 14 Uhr, in Frankfurt verhandelt. Bis zur Verhandlung bleibt Orban gesperrt, verpasst also das Bundesliga-Topspiel bei Meister Bayer Leverkusen am Samstag, 31. August, 18:30 Uhr,

Orban hatte beim 1:0 gegen Bochum am vergangenen Samstag VfL-Angreifer Myron Boadu in der 85. Minute mit einer Notbremse gestoppt und dafür die Rote Karte gesehen. Trainer Marco Rose hatte im Anschluss auf Strafmilderung gehofft, da sein Innenverteidiger den Ball angeblich leicht berührt habe.

Es war der Schlussakkord eines Auswärtsspiels, dass der VfL Bochum nicht hätte verlieren müssen. Letztlich machte eine Aktion den Unterschied. Unglücklich sah in der 59. Minute Matus Bero aus, der im Laufduell mit Benjamin Sesko am Ball vorbeitrat und so letztlich die Tür für den Angriff öffnete, den Antonio Nusa zum entscheidenden 1:0 verwertete.

"Der VfL Bochum hat es gut gemacht. Sie waren schwer zu bespielen, haben es uns sehr schwer gemacht. Das war ein guter Gradmesser am ersten Spieltag", sagte RB-Trainer Marco Rose anerkennend.

Bei seinem Team, das auch in diesem Jahr wieder ein Kandidat für die Champions League ist, lief es noch lange nicht rund. "Es überall noch Luft nach oben. Wir waren vorne nicht konsequent genug, können viele Situationen besser ausspielen. Müssen klarer mit dem Ball sein. Wir waren insgesamt nicht so sauber mit dem Ball und bringen unseren Torwart in zwei, drei Szenen unnötig in Bedrängnis", sagte Rose.

Und weiter: "Gegen den Ball haben wir es gut gemacht. Wir haben gut und fleißig verteidigt, haben wenig zugelassen. Die Defensivarbeit hat mir gut gefallen von den Jungs. Wir nehmen die drei Punkte mit, wissen aber auch, dass wir es noch besser machen können und müssen."

Und dann war da eben noch der Platzverweis für Willi Orban, ohne den Boadu möglicherweise zum Ausgleich getroffen und RB Leipzig einen Fehlstart beschert hätte. mit dpa