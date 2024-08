Der VfL Bochum hat bei RB Leipzig zum Saisonstart mit 0:1 verloren. Es war wahrlich nicht alles schlecht, findet Felix Passalck.

Es sollte nicht sein für den VfL Bochum. Die Leistung stimmte eigentlich bei RB Leipzig, am Ende stand dennoch eine 0:1-Niederlage. "Es war auf jeden Fall mehr drin", haderte Abwehrspieler Felix Passlack. "Man hat gesehen, dass wir phasenweise gut mitgehalten und guten Fußball gezeigt haben. Darauf müssen wir aufbauen."

An Passlack lag es am Ende nicht, dass die Bochumer bei RB den Kürzeren zogen. Unglücklich sah in der 59. Minute Matus Bero aus, der im Laufduell mit Benjamin Sesko am Ball vorbeitrat und so letztlich die Tür für den Angriff öffnete, den Antonio Nusa zum entscheidenden 1:0 verwertete.

Wurde Bero im Vorfeld gestoßen? "Das habe ich gar nicht genau gesehen. Auch da verteidigen wir es eigentlich ganz gut. Ich bin noch dran, Anthony Losilla ist noch dran, Jakov Medic ist noch dran. Den ersten Schuss blocken wir, dann rutscht der zweite Ball durch. Das ist sehr bitter für uns. Mit einem 0:0 wären wir sehr zufrieden gewesen", sagte Passlack.

Dennoch seien solche Spiele wichtig für die Entwicklung, betonte Passlack. Myron Boadu etwa stand erstmals in der Bundesliga auf dem Feld, zwang RB-Kapitän Willi Orban später zu einer Notbremse. Die große Schlussoffensive des VfL Bochum blieb aber aus.

"Der letzte Punch hat gefehlt. Es kam nicht die perfekte Flanke, oder der perfekte Pass. Da hat auch ein wenig die Überzeugung gefehlt. Daran gilt es zu arbeiten."

Im Gegensatz zum 0:5 in Stuttgart, mit dem der VfL Bochum in der vergangenen Saison gestartet war, sah es am Samstag in Leipzig aber doch deutlich besser aus. Das fand auch Felix Passlack.





"Die Idee, die der Trainer mitbringt, passt zu uns. Wir haben die Charaktere dafür. Die gesamte Mannschaft steht hinter seiner Idee." Eine Leistung, auf der der VfL im kommenden Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am, Samstag, 31. August, 15:30 Uhr, aufbauen will. mit gp