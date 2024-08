0:1 in Regensburg, der Schock im Pokal. Das hat auch Konsequenzen für die Bundesliga-Saison. Neuzugang ist im Anflug - wir sprechen darüber.

Was ging schief in Regensburg, welchen Eindruck hinterließ Trainer Peter Zeidler nach seiner missglückten Premiere, warum spielten nur zwei Neuzugänge – und wie wird der VfL den Nackenschlag verkraften vor dem schweren Start in Leipzig? Darüber diskutiert Moderatorin Annalena Fedtke in der neuen Folge von „Inside VfL – der Stadtwerke Bochum-Talk von WAZ und Radio Bochum“ mit den VfL-Experten Günther Pohl und Ralf Ritter.

Pohl sah die Leistung kritisch, wollte aber „jetzt nicht alles schwarzmalen“. Ritter sieht den VfL vor schweren Zeiten in den nächsten Wochen. Auch, weil etliche potenzielle Stammkräfte fehlen oder noch nicht die nötige Bundesliga-Fitness haben wie Myron Boadu. Wie in Regensburg.

Auch wirtschaftlich trifft das Aus den VfL. Verteidiger Jakov Medic von Ajax Amsterdam steht wie berichtet kurz vor der Unterschrift, soll am Dienstag bereits mittrainieren, erklärte Pohl. Nach Informationen dieser Redaktion sind sich alle Seiten einig, der 25-Jährige wird für ein Jahr ausgeliehen, Bochum sicherte sich eine Kaufoption.

Medic soll deutlich weniger Gehalt vom VfL kassieren als die vom „Telegraaf“ ins Spiel gebrachten 1,5 Millionen Euro, die Kaufoption bewegt sich nach unseren Informationen im Bereich seines aktuellen Marktwertes (rund 2 Millionen Euro laut transfermarkt.de).

In der neuen Podcast-Folge geht es unter anderem darum, was das Pokal-Aus für den VfL Bochum bedeutet.

Ob Medic aber am Samstag in Leipzig schon helfen kann nach einem Jahr fast ohne Spielpraxis? Die Experten sind da skeptisch – der VfL müsse nun „irgendwie die ersten Wochen überstehen“, meinte Pohl mit Blick auf die Spiele in Leipzig, gegen Mönchengladbach, in Freiburg.

Der Fall Bernardo ist Thema im Talk

Für einen weiteren Kreativspieler im Mittelfeld, der eigentlich kommen sollte, fehlt nun das Geld, erklärte Ritter – vor allem, weil es unwahrscheinlich ist, dass für Bernardo noch viele Transfermillionen fließen. Auch über das Wohl und Wehe des wechselwilligen Brasilianers diskutieren wir im Talk - ebenso wie über die Fan-Frage der Woche, die sich um ein großes Talent dreht.

