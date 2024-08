Die Fußball-Bundesliga erfreut sich weiter größter Beliebtheit. Das zeigen auch die verkaufen Dauerkarten. Gerade beim VfL Bochum zeigt das etwas Besonderes.

In weniger als eine Woche beginnt die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Die Attraktivität des deutschen Oberhauses ist unbestritten. In der vergangenen Spielzeit strömten so viele Zuschauer in die Stadien wie nie zuvor. Insgesamt 20.737.276 Menschen kamen zu den Spielen, beinahe eine Million mehr als in der Saison 2022/23.

"Der deutsche Profifußball bleibt ein absoluter Zuschauermagnet, der Zulauf der Menschen zu unseren Klubs ist ungebrochen, und das unabhängig von deren Ligazugehörigkeit", sagte Markus Lenz, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) dazu. Gut möglich, dass in dieser Saison der Rekord zumindest angegriffen werden kann.

Dafür haben die treuesten Unterstützer ihrer Vereine schon einiges getan: die Dauerkarten-Inhaber. Bei jedem Klub wurde die Marke des Vorjahres erreicht, wenn nicht sogar übertroffen. Der "Kicker" und das Portal "transfermarkt.de" haben sich die Zahlen mal genauer angeschaut.

Wenig überraschend ist, dass Borussia Dortmund und Bayern München mit den vom Fassungsvermögen her größten Stadien der Liga, auch in absoluten Zahlen die meisten Dauerkarten abgesetzt haben. Beim BVB sind es wie schon im Vorjahr 55.000, beim Rekordmeister immer noch 38.000.

Schlusslicht in dieser Statistik ist Aufsteiger Holstein Kiel, der 6100 seiner möglichen 15.034 im Holstein-Stadion von Dauerkarten-Inhabern besetzt haben wird. Davor reiht sich der FC Heidenheim mit 9000 Dauerkarten ein.

Die Dauerkarten-Verteilung der Bundesliga 1. SC Freiburg (Kapazität:34.700/Dauerkarten: 25.000/72 Prozent Dauerkartenanteil) 1. SC Freiburg (Kapazität:34.700/Dauerkarten: 25.000/72 Prozent Dauerkartenanteil) 2. Bayer Leverkusen (30.210/21.400/70,9%) 3. VfL Bochum (26.000/18.000/69,2%) 4. Borussia Dortmund (81.365/55.00/67,7%) 5. Werder Bremen (42.100/27.000/64,1%) 6. Eintracht Frankfurt (58.000/35.000/60,3%) 7. 1. FC Heidenheim (15.000/9000/60%) 8. VfB Stuttgart (60.440/36.000/59,2%) 9. RB Leipzig (47.069/28.500/59,5%) 10. VfL Wolfsburg (28.917/17.000/58,8%) 11. Borussia Mönchengladbach (54.042/30.000/55,6%) 12. Union Berlin (22.012/11.500/52,3%) 13. FC Augsburg (30.660/16.000/52,2%) 14. FC Bayern (75.024/38.000/50,7%) 15. FSV Mainz 05 (33.305/16.500/49,5%) 16. FC St. Pauli (29.546/13.000/44,1%) 17. Holstein Kiel (15.034/6100/40,7%) 18. TSG Hoffenheim (30.150/12.000/39,9%)

Allerdings gibt es ja noch den anderen Weg, diese Zahlen zu betrachten. Denn wie hoch ist der Anteil der Treuesten im Stadion? Und schon verändern sich die Machtgefüge.

Dann steht nämlich der SC Freiburg ganz oben. 72 Prozent der 34.700 Plätze im neu erbauten Europa-Park-Stadion sind von Dauerkarten-Inhabern besetzt. Dicht gefolgt von Double-Sieger und Super-Cup-Gewinner Bayer Leverkusen.

Das Treppchen komplettiert der VfL Bochum. Satte 69,2 Prozent der Plätze im Ruhrstadion werden von Dauerkarten-Inhabern eingenommen. [urlGenau]reviersport.de/fussball/1bundesliga/a605610---vfl-bochum-dauerkarten-werden-teurer-verein-erklaert-gruende.html]Genau wie im Vorjahr wurden 18.000 Tickets verkauft - obwohl sie teurer geworden waren.[/url]

Auf dem vierten Platz folgt der BVB. Die Bayern laufen sogar erst auf Platz 14 in dieser Statistik ein. Nur knapp über die Hälfte der Karten pro Heim-Spieltag sind von Dauerkarten-Inhabern besetzt.

