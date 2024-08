Borussia Dortmund hat die Tür für sein Top-Talent Paris Brunner geschlossen. Der Angreifer wechselt nach Frankreich, und wird direkt weiterverliehen.

Borussia Dortmund hat Paris Brunner (18) an den französischen Erstligisten AS Monaco verkauft.

Medienberichten zufolge erhält der BVB für den hochveranlagten, aber nicht immer einfachen Angreifer eine Ablösesumme im Bereich von fünf Millionen Euro.

Bei dem Champions-League-Teilnehmer erhält der 18-Jährige einen Vertrag bis 2028 und trifft auf den ehemaligen Bundesliga-Trainer Adi Hütter. Allerdings nicht sofort, denn Brunner wird für die kommende Spielzeit an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge verliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

"Wir werden Paris Zeit geben, sich in unser Team einzufügen", sagte der Technische Direktor von Cercle, Rembert Vromant (via Kicker). Und: "Er ist groß und physisch stark, gleichzeitig sehr wendig und verfügt über die nötigen technischen Qualitäten, um auf verschiedenen Angriffspositionen spielen zu können."

BVB wollte Brunner halten

Brunner wechselte 2020 aus der Jugend des VfL Bochum zum BVB. Am Talent des Stürmers, der mit 15 bereits in der U19 zum Einsatz kam, gab es keine Zweifel. An seiner Professionalität schon. Immer wieder fiel Brunner in Dortmund wegen Disziplinlosigkeiten auf, in der vergangenen Saison wurde er vorübergehend suspendiert.

Und trotzdem: „Wir hätten Paris gerne langfristig an Borussia Dortmund gebunden, leider wollte er den von uns aufgezeigten Weg nicht mitgehen", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und ergänze: "Wir danken Paris für seine Zeit beim BVB und wünschen ihm für seine Zukunft natürlich trotzdem alles Gute.“

Brunner lag übereinstimmenden Medienberichten ein Vertragsangebot vor, war aber demnach nicht von der ihm vorgelegten Perspektive überzeugt. Insgesamt brachte es der deutsche U17-Welt- und -Europameister für die U19 des BVB auf 38 Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga West (24 Tore, zehn Vorlagen) und 14 Youth-League-Spiele (fünf Tore, eine Vorlage). Im vergangenen Mai erreichte er mit der U19 das Endspiel um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft.

Für die U23 absolvierte Brunner zwei Drittligaspiele und wurde einmal für den Bundesliga-Kader nominiert.