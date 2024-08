Viele Bundesligisten haben an diesem Samstag getestet, die meisten haben gewonnen. So auch Borussia Dortmund, die den englischen Champions-League-Klub Aston Villa zu Gast hatten.

Borussia Dortmund präsentiert sich zwei Wochen vor dem Bundesligastart in ansprechender Form und hat anscheinend den nächsten Top-Transfer an der Angel. Der BVB bezwang den englischen Königsklassen-Teilnehmer Aston Villa bei der offiziellen Saisoneröffnung am Samstag mit 2:0 (2:0).

Emre Can (33., Foulelfmeter) und Julian Brandt mit einem sehenswerten Chip über den Torwart (35.) trafen für die Mannschaft des neuen Trainers Nuri Sahin, der zuvor einen Appell an die Fans gerichtet hatte. „Es ist mir die größte aller Ehren, Trainer von Borussia Dortmund zu sein. Aber ich bitte euch um zwei Dinge, die es im Fußball eigentlich nicht gibt: Zeit und Geduld“, rief er über das Stadionmikrofon. Zudem wurde Ex-Trainer Edin Terzic mit viel Applaus und Sprechchören verabschiedet.

Beim BVB deutet sich zudem die Verpflichtung des Nationalstürmer Maximilian Beier an. Die TSG Hoffenheim bestätigte am Samstag erstmals „konkrete Verhandlungen“ mit einem anderen Verein - höchstwahrscheinlich Dortmund. Der 21-Jährige soll mindestens 30 Millionen Euro Ablöse kosten. Er würde beim BVB den zu West Ham United gewechselten Niclas Füllkrug ersetzen.

Die Borussia spielt am kommenden Samstag in der ersten Pokal-Runde in Hamburg gegen den Regionalligisten Phönix Lübeck. Es folgt der Ligastart gegen Eintracht Frankfurt eine Woche später.

Derweil holte Bayer 04 Leverkusen nur ein 1:1 gegen Betis Sevilla aus Spanien. Das zwischenzeitliche 0:1 durch Juanmi (58.) beantwortete der deutsche Miester durch den Ausgleich in Person von Neuzugang Jeanuel Belocian (78.). Es gab noch ein abgemachtes Elfmeterschießen, dass Bayer 04 mit 3:1 gewann.

Besser stellte sich der amtierende Vizemeister VfB Stuttgart gegen Athletic Bilbao, ebenfalls spanischer Erstligist, an. Die Spanier reisten ersatzgeschächt an, und das war sichtbar. Silas (11., 49.), Ermedin Demirovic (14.) und Nick Woltemade trieben das Ergebnis in die Höhe und schossen den 4:0-Sieg heraus. mit sid

Die Testspiele der Bundesligisten am Samstag in der Übersicht

Borussia Mönchengladbach - Racing Straßburg 1:0

1. FC Heidenheim - Espanyol Barcelona 2:1

1. FSV Mainz 05 - HSC Montpellier 3:1

Bayer 04 Leverkusen - Real Betis Sevilla 1:1

VfB Stuttgart - Athletic Bilbao 4:0

TSG 1899 Hoffenheim - Fulham FC 0:2

FC Augsburg - Olympique Marseille 1:3

Stade Rennes - SV Werder Bremen 1:0

Borussia Dortmund - Aston Villa 2:0

AC Le Havre - VfL Bochum 0:6

RB Leipzig - Paris Saint-Germain 1:1

Tottenham Hotspur - FC Bayern München 2:3