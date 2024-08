Generalprobe geglückt: Der VfL Bochum hat den französischen Erstligisten AC Le Havre mit 6:0 (2:0) geschlagen. Auffällig: Lukas Daschner und Doppelpacker Philipp Hofmann.

Das ist doch mal eine Generalprobe: Mit 6:0 hat der VfL Bochum den französischen Erstligisten AC Le Havre besiegt. Die vermeintliche A-Elf präsentierte sich sehr eingespielt, die Handschrift von Trainer Peter Zeidler war klar erkennbar.

Der VfL Bochum war direkt gut drin im Spiel, allein die zwingenden Torchancen fehlten. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde etwa flankte Daschner, doch Moritz Broschinski kam nicht an die Kugel.

Besser wurde es dann in der 30. Minute - nach einer Daschner-Ecke. In der Mitte steig Philipp Hofmann hoch und nickte zum 1:0 für den VfL Bochum ein. In der 36. Minute war es dann Daschner selbst, der eine starke Flanke von Felix Passlack verwertete. So ging der VfL Bochum mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause.

Und nur kurz nach dem Seitenwechsel legte der VfL weiter nach. Moritz Broschinski wurde im Strafraum gefoult, Hofmann schnappte sich die Kugel. Den fälligen Elfmeter schob der VfL-Stürmer locker ins linke Eck - 3:0 (55.).

Und Bochum hatte immernoch nicht genug. In der 69. Minute sprintete Moritz Broschinski auf das Tor der Gastgeber zu, umkurvte Keeper Arthur Desmas und schob zum 4:0 ein. In der 82. Minute legte der eingewechselte Samuel Bamba dann sogar noch das 5:0 nach, ehe Myron Boadu (85.) das halbe Dutzend komplettierte und die gelungene Generalprobe abrundete.

So spielte der VfL Bochum

Drewes - Passlack (62. Gamboa), Ordets (53. Loosli), Masovic (62. Oermann), Wittek (72. Holtmann) - Sissoko (72. Pannewig) - Losilla (62. de Wit), Bero (72. Jahn) - Daschner (72. Elezi) - Broschinski (72. Bamba), Hofmann (62. Boadu)

Tore: 0:1 Hofmann (30.), 0:2 Daschner (36.), 0:3 Hofmann (55.), 0:4 Broschinski (68.), 0:5 Bamba (82.), 0:6 Boadu (85.)

Die Testspiele der Bundesligisten am Samstag in der Übersicht

Borussia Mönchengladbach - Racing Straßburg 1:0

1. FC Heidenheim - Espanyol Barcelona 2:1

1. FSV Mainz 05 - HSC Montpellier 3:1

Bayer 04 Leverkusen - Real Betis Sevilla 1:1

VfB Stuttgart - Athletic Bilbao 4:0

TSG 1899 Hoffenheim - Fulham FC 0:2

FC Augsburg - Olympique Marseille 1:3

Stade Rennes - SV Werder Bremen 1:0

Borussia Dortmund - Aston Villa 2:0

AC Le Havre - VfL Bochum 0:6

RB Leipzig - Paris Saint-Germain 1:1

Tottenham Hotspur - FC Bayern München 2:3