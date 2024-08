Der VfL Bochum bastelt weiter am Kader. Kurz vor dem Testspiel bei Le Havre gaben sie den Transfer von Aliou Baldé bekannt.

Der nächste Neue für den VfL Bochum! Marc Lettau hat Aliou Baldé nach Bochum gelotst. Der Außenspieler kommt von OGC Nizza, das gaben die Bochumer am Samstagabend bekannt. Er wird aus Nizza ausgeliehen - der VfL hat sich eine Kaufoption gesichert. Wie bei Myron Boadu auch, der am Freitagabend von der AS Monaco verpflichtet wurde - ebenfalls auf Leihbasis mit Kaufoption.

„Aliou ist ein kreativer Offensivspieler, der mit seiner außergewöhnlichen Explosivität und Schnelligkeit sowie seinem starken offensiven Eins-gegen-Eins spielentscheidende Situation kreieren kann. Er hat sein fußballerisches Talent bereits auf hohem Niveau unter Beweis gestellt und besitzt trotzdem noch eine Menge Entwicklungspotenzial“, sagt Marc Lettau, Sportdirektor des VfL Bochum 1848, laut der Pressemitteilung des VfL Bochum. Nach Informationen dieser Redaktion wickelte der VfL Bochum die Transfers von Boadu und von Baldé in den vergangenen Tagen parallel ab.

Baldé gilt als großes Talent, nahm in diesem Sommer für Guinea an den Olympischen Spielen in Paris teil. Mit 18 Jahren wechselte der gebürtige Senegalese in die Niederlande, wurde da bei Feyenoord Rotterdam ausgebildet und machte für den Spitzenklub sogar eine Partei in der Conference League.

Baldés größte Stärke ist die Geschwindigkeit, er kann sowohl auf der linken als auch der rechten Außenbahn spielen. Seit Januar 2023 spielte er in der Schweiz für FC Lausanne-Sport, wo er in 20 Partien sieben Tore erzielte und vier Vorlagen gab. Daraufhin verpflichtete OGC Nizza ihn schon im vergangenen Sommer. In der Ligue 1 kam er allerdings nur auf 65 Spielminuten.

Passend zum Straßenfest „Bochum kulinarisch“ kocht VfL-Sportdirektor Lettau, wie es die Fans in den sozialen Netzwerken gern schreiben, auch für den VfL international. Nach Ibrahima Sissoko und Dani de Wit kamen in den vergangenen zwei Tagen mit Myron Boadu und Baldé nun zwei weitere internationale Spieler hinzu.