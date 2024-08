Zwei Wochen vor dem DFB-Pokal-Spiel des VfL Bochum in Regensburg verrät Sportdirektor Marc Lettau, welche Probleme die Relegation mit sich bringt und was er zu öffentlichem Druck sagt.

Das Trainingslager im österreichischen Gais hat der VfL Bochum absolviert, die Saisonvorbereitung biegt zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart auf die Zielgeraden ein.

Doch bevor es beim SSV Jahn Regensburg um den Einzug in die 2. Runde im DFB-Pokal geht, stehen für die Verantwortlichen um Sportdirektor Marc Lettau intensive Tage und Wochen bevor. Denn der Kader steht beim letztjährigen Relegations-Sieger noch nicht komplett.

Allen voran ein Stürmer soll noch kommen, auch auf anderen Positionen streckt der VfL seine Fühler aus. Doch ganz so einfach gestalten sich die Verhandlungen und Gespräche nicht.

VfL-Sportdirektor Marc Lettau über…

…Schwierigkeiten, die die Relegation mit sich brachte und bringt: "Die Relegation hat uns bei einem Spieler auch konkret aus dem Rennen genommen, der gedanklich eigentlich schon bei uns war, aber eine Entscheidung treffen musste und sie dann für einen anderen Klub getroffen hat. Grundsätzlich ist so die Situation: ein Spieler, der sich für den VfL Bochum entscheidet, nimmt das Risiko auf sich, womöglich ein Jahr später in der 2. Bundesliga zu spielen. Wir sind viel mehr überzeugt, dass wir die Liga auch in den nächsten Jahren halten werden, aber klar, das Risiko steht immer mit im Raum. Wenn du die Spieler für die qualitative Spitze anfragst, ist es immer ein Faktor. Und diese Relegation erweckt eine Wahrnehmung, die auch für die kommenden Jahre und die nächste Saison konkret natürlich Skepsis hervorruft."

…Interesse und Verhandlungsstand bei Verteidiger Bernardo: "Weder Bernardo noch sein Vater üben gerade Duck aus. Es liegen Anfragen vor, mit denen der Spieler auch konfrontiert wurde und sich auseinandersetzt. Wir befinden uns da in einem sehr intensiven und guten Austausch. Konkret können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie es sich entwickelt."

…Jordi Osei-Tutu und andere mögliche Abgänge: "Das ist aktuell gar kein Thema außer bei Jordi, da arbeiten wir intensiv dran und hoffen, dass er eine gute Lösung für sich findet, um sein Potential wieder zu zeigen."

… das Torhüterpersonal: "Grundsätzlich haben wir unser Torhüterteam komplettiert und sehen sowohl bei Hugo (Rölleke, d. Red.) und bei Paul (Grave, d. Red.) eine positive Entwicklung. Mit der U21 hätten wir für sie auch immer eine Spielmöglichkeit, auch bei den beiden muss das Leistungsprinzip greifen, wer im Training mit den Profis bleibt."

… Druck von außen auf seine Person: "Das ist ja sehr wechselhaft und doch immer sehr situationsbedingt. Es gibt Phasen, da wird man gefühlt auf Händen getragen, in anderen Momenten dann doch an den Pranger gestellt. Das ist okay, da kann ich mit umgehen. Es ist, wie es ist, und ich bewerte das weder im positiven noch im negativen irgendwie über." mit gp