Der VfL Bochum hat einen Abgang vermeldet. Ein Torhüter geht leihweise in die 2. Bundesliga.

Vor einem Jahr kam Niclas Thiede zum VfL Bochum, einen Pflichtspieleinsatz hat der Torhüter bislang nicht bestritten. Bis sich das ändern könnte, wird mindestens ein Jahr vergehen. Denn die anstehende Saison wird Thiede beim SSV Ulm verbringen. Der VfL hat den 25-Jährigen an den Zweitliga-Aufsteiger ausgeliehen, diesen Wechsel hatte RevierSport bereits vor zwei Wochen angekündigt.

Eine Kaufoption besitzen die Ulmer nicht, Thiede wird also voraussichtlich im kommenden Sommer an die Castroper Straße zurückkehren. Sein Vertrag beim VfL läuft bis 2027.

"Niclas hat seit seiner Rückkehr nach Bochum im vergangenen Jahr stets gute Leistungen im Training gezeigt und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt", sagt Bochums Sportdirektor Marc Lettau über den Keeper, der zu Jugendzeiten für den VfL spielte und vor seiner Rückkehr beim Drittligisten SC Verl zwischen den Pfosten stand.

In Bochum kam Thiede verletzungsbedingt nicht wirklich in Tritt. Auch im Trainingslager, das der Verein aktuell in Südtirol absolviert, fehlt er aufgrund körperlicher Probleme.

Lettau: "Leider haben Verletzungen einen Pflichtspiel-Einsatz im VfL-Trikot bislang verhindert. In dieser Phase seiner Karriere ist Wettkampfpraxis aber enorm wichtig. Diese versprechen wir uns von der Leihe in die 2. Bundesliga auf einem hohen Niveau. Wir trauen ihm nach wie vor den Sprung zum Bundesliga-Torwart zu, werden ihn genau beobachten und wünschen ihm für diese Saison den sportlich maximalen Erfolg."

In Ulm erhält Thiede die Nummer eins, die Saison startet für den SSV am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. "Wir haben uns bewusst Zeit gelassen, um die Position aus unserer Sicht optimal zu besetzen. Es freut uns sehr, dass Niclas sich für uns entschieden hat. Wir haben nun auf der Torhüter-Position viel Qualität und die Jungs werden sich gegenseitig pushen", erklärt Geschäftsführer Markus Thiele.

Damit baut Bochum im Tor weiter um. Manuel Riemann wird nicht mehr berücksichtigt, Andreas Luthe hat seine Karriere beendet, Patrick Drewes ist zum VfL zurückkehrt und aktuell die Nummer eins. Ein weiterer Schlussmann soll den Kader von Trainer Peter Zeidler bald ergänzen und Drewes im Kampf um den Stammplatz zwischen den Pfosten herausfordern.