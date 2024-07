Philipp Hofmann hat das Trainingslager des VfL Bochum verlassen. Der Grund dafür ist ein erfreulicher.

Am Dienstag absolvierte der VfL Bochum im Rahmen des Trainingslagers in Südtirol ein Testspiel gegen den italienischen Zweitligisten Spezia Calcio. Die Bochumer verloren mit 1:3.

Für Stürmer Philipp Hofmann war das Trainingslager nach dem Test vorzeitig beendet - aus einem erfreulichen Grund. So wird der 31-Jährige in Kürze zum zweiten Mal Vater.

"Wir erwarten eine Tochter, die wahrscheinlich am Mittwoch oder spätestens am Donnerstag auf die Welt kommen soll. Da möchte ich natürlich bei der Geburt dabei sein, weil es ein einmaliges Erlebnis ist", erklärte Hofmann, der mit dem Flugzeug von Verona nach München und dann weiter nach Düsseldorf gereist ist.

Die Strapazen wird der gebürtige Sauerländer sicherlich gerne in Kauf genommen haben. Ob Hofmann noch einmal ins Trainingslager zurückkehrt, ist nicht abschließend geklärt, aber unwahrscheinlich. Bis zum kommenden Sonntag bereitet sich der VfL in Gais auf die neue Bundesliga-Saison vor. Zum Abschluss geht es am Samstag bei einem Turnier gegen den FC Südtirol und FC Bologna. mit gp

Der Sommerfahrplan des VfL Bochum im Überblick:

06.07.2024, 14:00 Uhr: Testspiel: Rot Weiss Ahlen - VfL Bochum 1:3

10.07.2024, 18:30 Uhr: Testspiel: SpVgg Velbert - VfL Bochum 1:5

12.07.2024, 19:00 Uhr: Testspiel: Alemannia Aachen - VfL Bochum 0:1

20.07.2024, 14:00 Uhr: Testspiel: 1. FC Magdeburg - VfL Bochum 1:1

28.07. - 04.08.2024: Trainingslager in der Ferienregion Bruneck

30.07.2024, 18:00 Uhr: Testspiel: Spezia Calcio – VfL Bochum 3:1

03.08.2024: Blitzturnier mit FC Südtirol, FC Bologna und VfL Bochum

10.08.2024, 18:00 Uhr: Testspiel: AC Le Havre - VfL Bochum

11.08.2024: VfL-Familientag am Vonovia Ruhrstadion

18.08.2024, 15:30 Uhr: 1. Runde DFB-Pokal: SSV Jahn Regensburg - VfL Bochum

24.08.2024, 15.30 Uhr: 1. Spieltag Bundesliga: RB Leipzig - VfL Bochum