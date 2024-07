Der VfL Bochum kassierte im Test gegen den italienischen Zweitligisten Spezia Calcio eine 1:3-Niederlage. Zuvor waren die Bochumer in der Vorbereitung noch ungeschlagen.

Am Sonntag (28. Juli) kam der VfL Bochum im Trainingslager in Südtirol an. Bis zum 4. August bereitet Peter Zeidler seine Truppe hier auf die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga vor.

Im ersten Testspiel in Brixen verlor der Bundesligist am frühen Dienstagabend mit 1:3 (1:1) bei einer Hitze von 38 Grad gegen den italienischen Zweitligisten Spezia Calcio. Den einzigen Treffer für den VfL erzielte Bernardo (14.). Insgesamt zeigten die Bochumer eine schwache Leistung.

Der VfL-Coach bot eine Startelf auf, die man sich mit wenigen Änderungen nach aktuellem Kaderstand auch beim Pflichtspiel-Auftakt gegen Jahn Regensburg in der ersten DFB-Pokalrunde am 18. August vorstellen kann. Doch die Bochumer erwischten einen Fehlstart: Nach einem langen Ball aus der Hälfte der Italiener war der VfL komplett entblößt, weil Bernardo einen großen Stellungsfehler fabrizierte. Am Ende der Situation traf Spezia mit einem Abschluss im Bochumer Strafraum (12.).

Aber die Reaktion des Bundesligisten folgte prompt: Erst scheiterte Lukas Daschner mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze am gegnerischen Torwart (13.), kurz darauf erzielte Bernardo aus ähnlicher Distanz den Ausgleich (14.). In der Folge kamen beide Teams zu Torchancen. Ein Abschluss von Dani de Wit im Sechzehner wurde nach einem guten Zusammenspiel der Bochumer im letzten Block abgeblockt (41.). Auf der anderen Seite musste Patrick Drewes zweimal eingreifen, als er einen Schuss aus kurzer Distanz zur Ecke ablenkte (44.) und einen Kopfball aus zentraler Position sicherte (45.).

So spielte der VfL Bochum gegen Spezia Calcio: VfL Bochum: Drewes - Passlack (68. Gamboa), Loosli (46. Oermann), Bernardo (46. Masovic), Wittek (77. Jahn) - Losilla (46. Sissoko), de Wit (77. Koerdt), Bero (68. Pannewig), Daschner (68. Elezi) - Hofmann (77. Bamba), Broschinski (68. Holtmann) Tore: 1:0 Elia (12.), 1:1 Bernardo (14.), 2:1 S. Esposito (82.), 3:1 Sissoko (90.+1, ET)

Lediglich drei Änderungen nahm Zeidler zur Pause vor. In der zweiten Halbzeit waren Torschüsse auf beiden Seiten zunächst Mangelware, was sicherlich auch den hohen Temperaturen geschuldet war. Einen Warnschuss setzte Maximilian Wittek ab, der mit einem wuchtigen Versuch aus der zweiten Reihe den Spezia-Schlussmann prüfte (64.). Im Laufe des zweiten Durchgangs wechselte der VfL-Trainer auf jeder Position mit Ausnahme des Torhüters munter durch - es war eine zähe Angelegenheit in den zweiten 45 Minuten.

In der 82. Minute schlugen plötzlich die Italiener zu. Lennart Koerdt köpfte eine Flanke aus dem Strafraum, Salvatore Esposito nahm die Klärungsaktion aus gut 20 Metern direkt und verwandelte den Ball per Aufsetzer sehenswert im rechten Eck - 2:1. Die Bochumer drängten zwar noch auf den Ausgleich, doch wurden nicht mehr gefährlich und kassierten sogar noch das 3:1. Ibrahima Sissoko grätschte eine Flanke unglücklich ins eigene Tor (90.+1).

Nach der ersten Niederlage im insgesamt fünften Vorbereitungsspiel trifft die Mannschaft von Peter Zeidler am Samstag zum Abschluss des Trainingslagers in einem Blitzturnier in Bozen auf den FC Südtirol und den FC Bologna.