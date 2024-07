Der VfL Bochum testet am frühen Dienstagabend gegen Spezia Calcio. Trainer Peter Zeidler erklärt den Plan.

Für gewöhnlich machen Trainer stets ein Geheimnis aus ihren Startaufstellungen, geben die Informationen erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt preis. Doch noch läuft die Vorbereitung - und da sieht Peter Zeidler, seit diesem Sommer Chefcoach des VfL Bochum, die Dinge offenbar etwas lockerer.

So verriet der 61-Jährige schon einige Stunden vor dem Anpfiff, mit welchen elf Spielern er in das Testspiel gegen Spezia Calcio am Abend (18 Uhr, RS-Liveticker) gehen wird (siehe Aufstellung in der Übersicht am Ende des Artikels).

In einem 4-4-2-System mit Patrick Drewes im Tor tritt der VfL dem italienischen Zweitligisten gegenüber. Ob zur zweiten Halbzeit komplett durchgewechselt wird, ließ Zeidler noch offen. "Eigentlich ist schon geplant, dass ein paar Spieler über 60 Minuten gehen. Aber wir müssen auch die extremen Temperaturen berücksichtigen."

Gut vorbereitet sind die Bochumer jedenfalls auf den ersten Testspiel-Gegner im Trainingslager. Das liegt vor allem daran, dass Zeidler einen Experten in seinem Stab hat: Co-Trainer Maxime Antonilli, der dem Coach im Sommer vom FC St. Gallen an die Castroper Straße folgte, ist "ein Fachmann für den italienischen Fußball", erklärte Zeidler. "Er kennt fast alle Spieler der Serie A und B. Es war für ihn eine sehr interessante Aufgabe, sich vorzubereiten."

Schon vergangene Saison testete Bochum in Südtirol gegen Spezia. Die Partie im 120-minütigen XXL-Format endete 3:4 aus Bochumer Sicht. Damals waren die Italiener gerade aus der ersten Liga abgestiegen, in der vergangenen Saison wurden sie beinahe durchgereicht, beendeten sie Serie B auf Platz 15. Vor einigen Tagen trennte sich Spezia mit 1:1 vom Drittligisten Arminia Bielefeld.

Zeidler: "Wir haben uns gut vorbereitet, kennen ihre besten Spieler und die Taktik. Wir wollen uns aber ohnehin nicht nach dem Gegner richten." (mit gp)

So startet der VfL Bochum ins Testspiel gegen Spezia Calcio

Drewes - Passlack, Bernardo, Loosli, Wittek - Bero, de Wit, Losilla, Daschner - Hofmann, Broschinski