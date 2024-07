Am Sonntag geht es für den VfL Bochum nach Südtirol. An Bord sind zwei Talente, ein Keeper muss dagegen passen.

Am Sonntag fliegt der VfL Bochum bis zum 4. August in das Trainingslager nach Südtirol. Geplant sind zwei Testspiele. Am 30. Juli (18 Uhr) geht es gegen Spezia Calcio. Am 3. August (17 Uhr) testet die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler gegen den FC Bologna.

Vor dem Abflug am Sonntag, auch ein 16-Jähriger ist dabei, nahm sich Zeidler noch die Zeit, um einige Fragen zu beantworten.

Zeidler über...

...die bisherige Vorbereitung:"Ich bin mit der Herangehensweise der Jungs zufrieden. Sie sind fleißig, sie hören zu, sie versuchen, Dinge umzusetzen. Aber wir sind noch nicht da, wo wir uns gewünscht haben zu sein. Wir haben noch ein paar Dinge zu tun. Die Abstimmung und bei den Automatismen fehlt noch einiges. Wir haben auch noch nicht mit der vermeintlichen ersten Elf gespielt, das rückt jetzt immer näher. Bisher haben wir bunt gemischt."

... seine Aussage, der VfL sei bisher nicht konkurrenzfähig: "Es war die Rede von noch nicht konkurrenzfähig. Das impliziert ja auch, dass wir bald so weit sind. Ich habe mir vorgenommen, nicht groß über mögliche Neuzugänge zu reden. Ich konzentriere mich als Trainer auf die Spieler, die da sind. Vermutlich wird aber noch was passieren."

... das Personal für das Trainingslager: "Wir nehmen die jungen Spieler Alessandro Crimaldi und Kacper Koscierski mit. Das habe ich mit David Siebers besprochen. Ich schaue mir die beiden auch am Samstag an, da haben sie einen Teileinsatz bei der U19. Das sind hoffnungsvolle Talente. Auch Mohammed Tolba und Moritz Kwarteng fahren mit. Sie sind aber noch nicht richtig im Mannschaftsbetrieb integriert. Ivan Ordets und Erhan Masovic, die beide fast die ganze Woche nicht trainiert haben, werden in der neuen Woche in Südtirol zurückerwartet. Niclas Thiede hat noch seine Knieproblematik, er kann noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Dafür sind Hugo Rölleke und Paul Grave dabei."

... die Schwerpunkte im Trainingslager: "Zuerst ging es um den Spaß am Fußball. Dann haben wir das Thema Gegenpressing aufgenommen, das ist ein wichtiges taktisches Mittel. Jetzt geht es um die Organisation, wenn der Gegner den Ball hat, damit wir die richtigen Abstände haben. Es geht um offensives Verteidigen, das Thema Standards haben wir begonnen. Es gibt keinen speziellen Schwerpunkt. Und auch im sozialen Bereich entwickelt sich die Mannschaft immer mehr."

... den kommenden Kapitän: "Das ist natürlich ein Thema. Nach dem Trainingslager sind wir sicher einen Schritt weiter. Aber das hat nicht die höchste Priorität." cb / gp