Bei Drittligist Alemannia Aachen kassiert der VfL Bochum kein Gegentor. In der Offensive stockt der Motor allerdings noch.

Auch im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung blieb der VfL Bochum ungeschlagen, auch gegen Drittligist Alemannia Aachen gab es vor über 7000 Zuschauern am Tivoli einen Sieg. Neuzugang Dani De Wit sorgte beim Bundesligisten für den Treffer des Tages.

"Es ist natürlich noch viel Arbeit. Man sieht, dass die Abläufe noch nicht ganz da sind, aber die Intensität ist da", bilanzierte Anthony Losilla nach der Partie in der Kaiserstadt.

"Der Trainer will, dass wir intensiv spielen, hoch pressen und schnell nach vorne spielen", erklärte der Kapitän. Da war auch im Test gegen die Alemannia noch Luft nach oben. "Wir haben da aber noch Zeit, zu arbeiten".

Gerade offensiv lief bei den Bochumern noch längst nicht alles zusammen. "Dafür müssen wir genauer spielen. Wir hatten aber schon gute Situationen dabei", betonte Losilla. Bis zum Bundesliga-Auftakt bleibt auch noch über ein Monat.

Erstmals zu Null - Als nächstes bei einem Zweitligisten

Dafür gute Nachrichten für die Defensive: Erstmals in dieser Vorbereitung kassierte der VfL keinen Gegentreffer. Diese weiße Weste "tut uns gut", bestätigte Lukas Daschner. "Das gibt uns ein bisschen Sicherheit, und darauf können wir aufbauen."

Der Mittelfeldspieler, der im Gegensatz zu Losilla in der ersten Halbzeit spielte, verriet: "Heute haben wir wieder ein anderes System gespielt als in den letzten Spielen, haben uns aber größtenteils echt wohlgefühlt. Klar, dass die Abläufe noch nicht stimmen können, da wir noch nicht so lange zusammen sind, aber es hat heute schon ganz gut ausgesehen."

Gerade nach der Halbzeit stockte der Motor der Bochumer allerdings noch ordentlich, der Drittligist konnte das nicht zu einem Tor nutzen. "Fußball ist generell ein Fehlerspiel. Wir machen uns da auch keinen Vorwurf", beschrieb Daschner, der aus dem dritten Sieg im dritten Anlauf Mut zieht. "Wir wollen aggressiv und risikoreich nach vorne spielen. Von daher ist alles gut, wir haben ja 1:0 gewonnen. Das werden wir sicher analysieren, gehen aber mit einem guten Gefühl ins Wochenende."

Am kommenden Samstag (20. Juli) testet der VfL mit dem 1. FC Magdeburg nach zwei Oberligisten und Drittligist Aachen gegen einen Zweitligist. In der Magdeburger Avnet Arena wird ab 14 Uhr der Ball rollen. mit gp