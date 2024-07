Bei der SSVg Velbert hat der VfL Bochum zwei Gesichter gezeigt. Nach einer schwachen ersten Halbzeit sorgten die zehn frischen Spieler in Durchgang zwei doch für einen klaren Sieg.

Der VfL Bochum hat Oberligist SSVg Velbert im Test mit 5:1 geschlagen. Dabei bot der klare Außenseiter der Mannschaft von Peter Zeidler lange Zeit Paroli.

Der Bundesligist tat sich beim Fünftligisten von Beginn an schwer. Trotz erwartbar klarer Vorteile in Sachen Spielkontrolle fehlte im letzten Drittel die Durchschlagskraft, weshalb es lange Zeit nur bei zaghaften Annäherungen blieb. Die Velberter machten ihre Sache defensiv derweil gut und setzten offensiv Nadelstiche.

So zum Beispiel in der 34. Minute, als Neuzugang Marco De Stefano keinen Druck bekam, seinen Platz nutzte und den Ball vorbei an Niclas Thiede zum 1:0 in den Winkel schlenzte.

Fast noch in den Jubel hinein fanden die Bochumer dann aber auch mal eine Lösung. Nach Kopfball-Ablage von Moritz Broschinski schloss Mats Pannewig ab. Tristan Duschke fälschte den Schuss des 19-Jährigen unglücklich ab, weshalb der Ball zum 1:1 ins Tor sprang (35.). Mehr gelang dem VfL zunächst allerdings nicht, weshalb es zur Pause beim 1:1 blieb.

Zehn Wechsel zeigen Wirkung

Das hatte nach dem Seitenwechsel und zehn Wechseln auf Seiten des VfL jedoch nur kurze Zeit bestand. Nach einem Foul von Duschke brachte der auffällige Lukas Daschner den fälligen Freistoß in den Strafraum, wo Noah Loosli zu viel Platz bekam und zum 2:1 einköpfte (50.).

In der Schlussphase zog der Bundesligist dann das Tempo an und sorgte doch noch für ein standesgemäßes Ergebnis. Neuzugang Ibrahima Sissoko erhöhte mit einem strammen Abschluss aus dem Rückraum auf 3:1 (70.), Agon Elezi vollendete eine Vorarbeit von Maximilian Wittek zum 4:1 und Philipp Hofmann nutzte einen Querpass von Niklas Jahn, um den Ball zum 5:1-Endstand über die Linie zu drücken (77.). In den letzten Zügen der Partie verpasste Daschner gleich zwei Mal das 6:1 (79./86.). Dennoch dürfte VfL-Coach Peter Zeidler mit der zweiten Halbzeit leben können - ganz im Gegensatz zu Durchgang eins.

Für den VfL geht es bereits am Freitag bei der Alemannia aus Aachen weiter. Anstoß am Tivoli ist um 19 Uhr. Velbert macht am kommenden Mittwoch mit einem weiteren Testspiel weiter. Um 19:30 ist der Nachbar aus dem Bergischen Land, der Wuppertaler SV, Gast.

Das Spiel im Überblick:

SSVg Velbert: Ural (46. Plath) – Schiebener (46. Yoshida), Duschke, Abdel Hamid, Herzenbruch – Remmo (46. Larsen), Machtemes – De Stefano (71. Hassouni), Buzolli, Kaya (46. Mehlich) – Hilger (55. Diallo)

VfL 1. Halbzeit: Thiede – Gamboa, Ordets, Masovic, Bernardo – Losilla, Pannewig – Koerdt, de Wit, Bamba – Broschinski

VfL 2. Halbzeit: Thiede – Passlack, Oermann, Loosli, Wittek – Sissoko – Jahn, Elezi, Daschner, Holtmann – Hofmann

Tore: 1:0 De Stefano (34.), 1:1 Pannewig (36.), 1:2 Loosli (50.), 1:3 Sissoko (70.), 1:4 Elezi (72.), 1:5 Hofmann (77.)

Gelbe Karten: Duschke

Schiedsrichter: Dr. Robin Braun