Der VfL Bochum hat das Ausweichtrikot für die kommende Saison vorgestellt. "Rot vor Liebe" lautet das Motto.

In der vergangenen Woche präsentierte der VfL Bochum sein Heim- und Auswärtstrikot für die anstehende Bundesliga-Saison. An diesem Dienstag (9. Juli) folgte das neue Ausweich-Trikot - somit ist die Garnitur des Revierklubs für die Spielzeit 2024/25 komplett.

Wieder wird es farbenfroh beim VfL, denn das dritte Trikot ist hauptsächlich in Rot gehalten, nachdem der japanische Ausrüster Mizuno für die Vorsaison ein lachsfarbenes Ausweich-Trikot bereitgestellt hatte. Dazu kommen dunkelblaue und weiße Details am V-Kragen, den Ärmeln und auf der Trikotbrust.

"Rot vor Liebe" lautet das Motto des Ausweich-Trikots. "Egal was kommt, egal wie steinig der Weg ist, wir sind immer da, anne Castroper oder wo auch immer der Weg hinführt. Unsere Mannschaft trägt genau diesen Zusammenhalt in der kommenden Saison auf den Rasen - auch mit unserem neuen Ausweichtrikot, das die Liebe zum VfL symbolisiert", schreibt der VfL dazu.

Die Trikots bieten die Bochumer ab sofort im Online-Shop an, im stationären Handel sind sie in den Fanshops Stadioncenter und Ruhr Park erhältlich. Kindertrikots gibt es in den Größen 116 bis 164 für 54,95 Euro. Die Standardversion (S bis XXL) und das Damentrikot (XS bis XL) kosten genau wie das Heim- und Auswärtstrikot 84,95 Euro. Auch das Thema Nachhaltigkeit wurde bedacht, die Trikots sind erneut aus recyceltem Polyester hergestellt. Das Logo von Hauptsponsor Vonovia ziert weiterhin die Trikotbrust. Einen neuen Ärmelsponsor hat der VfL noch nicht präsentiert.

Wann der VfL erstmalig im neuen Ausweich-Trikot aufläuft, ist noch offen. Das nächste Testspiel steht am Mittwochabend an - beim Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert (18.30 Uhr, RS-Liveticker, IMS-Arena). Es ist nach dem 3:1 gegen Rot Weiss Ahlen am vergangenen Wochenende der zweite Test der Vorbereitung. Den Sommerfahrplan des VfL Bochum gibt es hier im Überblick.