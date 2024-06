Der Vorbereitungsplan des VfL Bochum nimmt weiter Gestalt an. Jetzt hat der Klub bekanntgegeben, wann die Fans ihren VfL erstmals live sehen können.

Lange müssen sich die Fans des VfL Bochum nicht mehr gedulden, ehe sie ihre (neue) Mannschaft erstmals live in Aktion sehen können. Nach internen Leistungstests am Montag und Dienstag (1. und 2. Juli) wird der öffentliche Trainingsauftakt am Mittwoch, 3. Juli, ab zehn Uhr, über die Bühne gehen.

Wie gewohnt wird das Ganze auf dem Leichtathletikplatz neben dem Vonovia Ruhrstadion stattfinden. Drei Tage später, am Samstag, 6. Juli, 14 Uhr, findet das erste Testspiel statt. Der VfL besucht den Oberliga-Westfalen-Vertreter Rot Weiss Ahlen in dessen heimischem Wersestadion. Es gibt im Ticketshop der Ahlener noch Gästekarten zum Preis von zehn Euro für einen Stehplatz und 15 Euro für einen Sitzplatz. Ermäßigungen sind verfügbar.

Etwas weniger als zwei Monate hat der VfL Bochum dann Zeit, um sich auf die neue Bundesliga-Saison vorzubereiten. Am Sonntag, 18. August, 15:30 Uhr, steht zudem schon das erste Pflichtspiel der Saison an. Im DFB-Pokal geht es zu Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg.

Der Sommerfahrplan des VfL Bochum im Überblick:

01./02.07.2024: Interne Leistungstests (nicht-öffentlich)

03.07.2024, 10:00 Uhr: Trainingsauftakt

06.07.2024, 14:00 Uhr: Testspiel: Rot Weiss Ahlen - VfL Bochum 1848 Wersestadion, August-Kirchner-Straße 14, 59229 Ahlen

10.07.2024, 18:30 Uhr: Testspiel: SpVgg Velbert - VfL Bochum 1848 IMS Arena, Bahnhofstraße 116, 42551 Velbert

12.07.2024, 19:00 Uhr: Testspiel: Alemannia Aachen - VfL Bochum 1848 Tivoli, Krefelder Straße 205, 52070 Aachen

20.07.2024, 14:00 Uhr: Testspiel: 1. FC Magdeburg - VfL Bochum 1848 Avnet Arena, Heinz-Krügel-Platz 1, 39114 Magdeburg

28.07. - 04.08.2024: Trainingslager in der Ferienregion Bruneck Hotel Windschar, Ulrich-von-Taufers-Str. 3, I – 39030 Gais, Südtirol

30.07.2024, 18:00 Uhr: Testspiel: Spezia Calcio – VfL Bochum 1848 Ort: n.n.

10.08.2024: Testspiel geplant (Ort: n.n.)

11.08.2024: VfL-Familientag am Vonovia Ruhrstadion

18.08.2024, 15:30 Uhr: 1. Runde DFB-Pokal 2024/25 SSV Jahn Regensburg - VfL Bochum 1848 Jahnstadion, Franz-Josef-Strauß-Allee 22, 93053 Regensburg

23.08. - 25.08.2024: Bundesliga Saison 2024/25, 1. Spieltag