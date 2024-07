Der VfL Bochum hat seine Trikots für die Bundesliga-Spielzeit 2023/24 vorgestellt. Der Verkauf ist bereits gestartet.

Kurz vor dem Start in die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison an diesem Mittwoch (3. Juli) hat der VfL Bochum neue Trikots präsentiert.

Das Heim- und Auswärtstrikot für die Spielzeit 2024/25 kommt unter dem Motto "VfL - Verliebt fürs Leben". Im Onlineshop des Revierklubs sind die Shirts bereits erhältlich. Ab Mittwoch werden sie auch in den Fanshops Stadioncenter und Ruhr Park angeboten.

Es ist das dritte Jahr in Folge, in dem der japanische Sportartikelhersteller Mizuno für die Trikots der Bochumer verantwortlich ist. Der Heimdress ist in dunkelblau gehalten, auswärts trägt der VfL hellblau. Besonderes Merkmal: In die Heimtrikots ist die Fankurve eingearbeitet. Die Version für Auswärtsspiele trägt große VfL-Buchstaben im Stoff.

"Nichts schweißt mehr zusammen als die Momente, die bleiben. Die schönen und auch die beschissenen. Denn seinen Verein sucht man sich nicht aus, der Verein sucht einen aus", heißt es in der Pressemitteilung der Bochumer dazu. "Egal was kommt, egal wie steinig der Weg ist, wir sind immer da, anne Castroper oder wo auch immer der Weg hinführt. Genau dieser Zusammenhalt und dieses blau-weiße Lebensgefühl trägt unsere Mannschaft in der kommenden Saison auf den Rasen."

VfL Bochum: Neue Trikots kostet 84,95 Euro

Angeboten werden die Trikots in den Größen S bis 4XL. Neben Kindertrikots in den Größen 116 bis 164 gibt es auch ein Damentrikot mit angepasstem Schnitt. Auch das Thema Nachhaltigkeit wurde bedacht, die Trikots sind erneut aus recyceltem Polyester hergestellt. Das Logo von Hauptsponsor Vonovia ziert weiterhin die Trikotbrust. Einen neuen Ärmelsponsor hat der VfL noch nicht präsentiert.

Die Preise für das normale Trikot hat der VfL leicht angehoben. Es kostet nun 84,95 Euro und damit fünf Euro mehr als im Vorjahr. Im ligaweiten Vergleich dürften die Bochumer Trikots damit aber weiterhin zu den billigeren gehören - noch haben nicht alle Klubs ihre neue Kluft vorgestellt.