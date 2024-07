Erster Test, erster Sieg: Der VfL Bochum gewann das erste Testspiel gegen den Oberligisten Rot Weiss Ahlen mit 3:1. Einige Neuzugänge standen direkt in der Startelf.

Im ersten Testspiel der Saisonvorbereitung setzte sich der VfL Bochum im Wersestadion gegen Oberligist Rot Weiss Ahlen mit 3:1 (1:0) durch. Die Tore für den Bundesligisten erzielten Agon Elezi (27., HE), Jordi Osei-Tutu (86.) und Moritz Broschinski (90., FE). Das zwischenzeitliche 1:1 schoss Hakan Sezer (83.).

Wenn man Innenverteidiger Ivan Ordets, der nach seiner Leihe in diesem Sommer fest von Dinamo Moskau verpflichtet wurde, als Neuzugang zählen möchte, standen gleich vier externe Neuverpflichtungen in der Bochumer Startformation. Patrick Drewes (Karlsruher SC), Ibrahima Sissoko (Racing Straßburg) und Königstransfer Dani de Wit (AZ Alkmaar) feierten allesamt ihr Debüt. Zudem begann Eigengewächs Lennart Koerdt, der kürzlich seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat.

Viele Tore fielen in der ersten Halbzeit - trotz deutlicher Überlegenheit der Bochumer - nicht. Lediglich Agon Elezi trug sich in die Torschützenliste ein. Er traf per Handelfmeter zur Führung in der 27. Minute. Neu-Trainer Peter Zeidler ordnete sein Team im ersten Durchgang in einer 4-4-2-Raute an. Dieses System ließ er bereits erfolgreich bei seinem Ex-Klub FC St. Gallen spielen.

So spielte der VfL Bochum gegen Rot Weiss Ahlen: VfL Bochum, 1. Halbzeit: Drewes - Passlack, Oermann, Ordets, Wittek - Sissoko - de Wit, Elezi - Koerdt - Hofmann, Daschner VfL Bochum, 2. Halbzeit: Thiede - Gamboa, Masovic, Loosli, Bernardo - Jahn, Losilla, Osei-Tutu - Bamba, Broschinski, Holtmann Tore: 0:1 Elezi (27., HE), 1:1 Sezer (83.), 1:2 Osei-Tutu (86.), 1:3 Broschinski (90., FE)

Zur zweiten Hälfte wechselte Zeidler komplett durch. Die Neuzugänge Niklas Jahn (1. FC Nürnberg II) und Samuel Bamba (BVB II), der bis zur U9 im RWA-Nachwuchs aktiv war, durften ebenfalls mitmischen. Der zweite Durchgang begann schleppend und ohne große Torchancen. Moritz Broschinski vergab in der 60. Minute eine gute Möglichkeit, als er aus kurzer Distanz mit links am Ahlener Schlussmann scheiterte.

In der 83. Minute kamen die Hausherren dann zum nicht unverdienten Ausgleich. Hakan Sezer traf per Abstauber. Zuvor hatte Niclas Thiede stark pariert. Doch nur drei Zeigerumdrehungen später stellte Jordi Osei-Tutu (86.) den alten Abstand wieder her. Der Flügelspieler ließ drei Gegenspieler stehen und wuchtete den Ball anschließend in den Winkel. Moritz Broschinski erzielte vom Punkt den 1:3-Endstand, Osei-Tutu wurde zuvor regelwidrig gestoppt (90.).

In der kommenden Woche stehen für die Bochumer zwei weitere Testspiele an. Am Mittwoch (10. Juli, 18.30 Uhr) empfängt der Regionalliga-Absteiger SpVgg Velbert den VfL. Zwei Tage später (12. Juli, 19 Uhr, Tivoli) geht es gegen Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen. Rot Weiss Ahlen empfängt am Dienstag die SpVgg Vreden zum nächsten Vergleich (9. Juli, 19.30 Uhr).