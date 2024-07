Dani de Wit ist beim VfL Bochum angekommen. Ein große Rolle spielte dabei Sportdirektor Marc Lettau.

Lange bemühte sich der VfL Bochum um Dani de Wit, am Mittwoch war die Tinte dann endlich trocken. Wie es zu dem Transfer kam, wer dabei eine große Rolle spielte und was seine ersten Eindrücke von seinem neuen Arbeitgeber sind, verreit der Mittelfeldspieler im Gespräch mit RevierSport.

Dani de Wit, nach den ersten Tagen: Was sind Ihre ersten Eindrücke vom Klub und vom Team?

Echt gut! Als ich angekommen bin, hat mich jeder toll empfangen und mir geholfen: Die älteren Spieler, alle. Sie sind sehr nett zu mir, haben mir Tipps gegeben. Ich fühle mich sehr gut. Die Anlage ist großartig, der Platz ist gut – ich bin ein glücklicher Mann!

Sie wurden bereits im Januar kontaktiert und kommen ablösefrei. Wieso haben Sie sich für den VfL Bochum entschieden?

Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl, weil es schon immer ein Traum von mir war, in der Bundesliga zu spielen. Es ist einer der besten Wettbewerbe der Welt, zusammen mit der Premier League. Ich musste warten, weil – wie gesagt – ich wollte in der Bundesliga spielen und nicht in der 2. Bundesliga (lacht). Ich habe bis zum Ende gewartet, die letzten zwei Spiele verfolgt. Da habe ich auch die Fans gesehen, wie leidenschaftlich sie sind. Also hatte ich ein sehr gutes Gefühl was den Verein angeht. Es gab viele Vereine, die interessier warten, aber am Ende hat mich Marc Lettau (Sportdirektor, d. Red.) überzeugt, weil er sehr hartnäckig war. Ich habe all meine Optionen abgewogen und mich für den VfL entschieden. Bisher bereue ich es nicht (lacht), ich bin glücklich, hier zu sein.

Können Sie uns sagen, wie Sie Marc Lettau vom VfL Bochum überzeugt hat?

Er hat mich viel angerufen, mir viele Nachrichten geschickt und mir so viel erzählt über Bochum und die Bundesliga. Da bekommt man ein gutes Gefühl. Normalerweise spricht der Sportdirektor mit deinem Berater, aber er sprach viel mit mir und sagte mir, wie es ist hier zu spielen und wie sehr er mich wollte. Das ist wichtig für einen Spieler, sich gewollt und zu Hause zu fühlen. Und das Gefühl hatte ich von Anfang an.

Beim AZ Alkmaar spielten sie zusammen mit Vangilis Pavlidis, der auch eine VfL-Vergangenheit hat. Haben Sie mit ihm über den VfL Bochum gesprochen?

Ja, er ist ein guter Freund von mir. Er hat mir viel erzählt, ich wusste, dass er in der Jugend hier gespielt hat. Er hat mir nur Gutes berichtet, dass es ein warmer, toller Klub ist und er es dort genossen hat. Leider hat er es beim VfL nicht geschafft, aber es war ein guter Schritt für ihn, wenn man sich seine Karriere jetzt anschaut. (Pavlidis wechselte für 18 Millionen Euro zu Benfica, d. Red.).

