Der erste Test des VfL Bochum steigt bei Rot Weiss Ahlen. Das will der neue Trainer Peter Zeidler sehen.

Am Samstag (14 Uhr) bestreitet der VfL Bochum sein erstes Testspiel beim Westfalen-Oberligisten Rot Weiss Ahlen. Im Vorfeld haben wir mit Bochums neuem Trainer Peter Zeidler gesprochen.

Klar ist, dass der neue Coach nur auf zwei Mann verzichten muss, denn Mohammed Tolba und Moritz-Broni Kwarteng werden die ersten 90 Minuten aufgrund ihrer Verletzungen noch verpassen.

Der Rest ist fit und wird eingesetzt, wie Zeidler betonte: "Wir werden in den ersten drei Partien jeweils zwei ganze Mannschaften stellen, jeder Spieler soll am besten jeweils 45 Minuten bekommen."

Beim System stellt sich für den Trainer keine Frage, denn er hat sein System in den letzten Jahren gefunden. "Ich fühle mich mit der Viererkette am wohlsten, so habe ich das auch immer gespielt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir so auch in der Saison auflaufen."





Wer versuchen will, aus dem Test in Ahlen etwas abzuleiten, der könnte enttäuscht werden. Denn Zeidler wird seine Mannschaften durchmischen, dabei soll versucht werden, dass die Akteure in der Regel auch dort zum Einsatz kommen, wo sie sich am wohlsten fühlen.

Das klingt zwar etwas pathetisch, aber man sieht schon in den einfachen Testpartien, wer Bock hat zu spielen Peter Zeidler

Ziel der ersten Begegnung. "Es ist wichtig, dass nach dem Spiel jeder den Vornamen der Mitspieler kennt. Denn wir haben ja schon einige Neue dabei. Es geht generell ums Kennenlernen."

Wobei es Zeidler wichtig ist, dass er gleich erkennt, dass niemand die ersten Testbegegnungen auf die leichte Schulter nimmt. Es geht gleich um die Plätze, es geht auch gleich um die Außendarstellung, wie der 61-Jährige erklärt: "Ich will Spielfreude sehen, dass wir gemeinsam spielen wollen. Man soll erkennen, dass es was Tolles ist, diesen Job zu haben und für den VfL Bochum zu spielen. Das klingt zwar etwas pathetisch, aber man sieht schon in den einfachen Testpartien, wer Bock hat zu spielen. Das wollen wir gemeinsam sehen und da freuen wir uns drauf." cb / gp

Der Sommerfahrplan im Überblick:

06.07.2024 (14 Uhr), Rot Weiss Ahlen - VfL Bochum (Wersestadion)

10.07.2024 (18:30 Uhr), SpVgg Velbert - VfL Bochum (IMS Arena)

12.07.2024 (19 Uhr), Alemannia Aachen - VfL Bochum (Tivoli)

20.07.2024 (14 Uhr), 1. FC Magdeburg - VfL Bochum

28.07. - 04.08.2024: Trainingslager in der Ferienregion Bruneck Hotel Windschar, I – 39030 Gais, Südtirol

30.07.2024 (18 Uhr), Spezia Calcio – VfL Bochum (Trainingslager Südtirol)

03.08.2024 (17 Uhr), Blitzturnier mit FC Südtirol, FC Bologna 1909 und VfL Bochum in Bozen

10.08.2024: Testspiel geplant

11.08.2024: VfL-Familientag am Vonovia Ruhrstadion