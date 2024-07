Der Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison ist da. Das sind die Termine für Borussia Dortmund und den VfL Bochum.

Ab heute steigt die Vorfreude auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga bei vielen Fans wohl so richtig. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag den Spielplan für die Saison 2024/2025 bekanntgegeben. Entsprechend wissen die Anhänger von Borussia Dortmund und vom VfL Bochum, an welchen Wochenenden ihre Lieblingsklubs spielen.

Der Champions-League-Finalist aus Dortmund beginnt seine Saison mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, während der VfL Bochum zu RB Leipzig reisen muss. Das Derby zwischen dem BVB und dem VfL Bochum steigt am 5. Spieltag im Westfalenstadion. Die Partie findet am letzten September-Wochenende statt. Das Rückspiel wird am 22. Spieltag (14.-16. Februar 2025) stattfinden.

Das erste Auswärtsspiel bestreitet der BVB beim SV Werder Bremen. Die Fans der Dortmunder werden dabei als erste im neuen Auswärtsblock des Weserstadions spielen. Im ersten Heimspiel empfängt der VfL Bochum im Ruhrstadion Borussia Mönchengladbach. Die zeitgenauen Terminierungen der Bundesliga-Spieltage 1 bis 5 sind in der 29. Kalenderwoche (15. bis 19. Juli) geplant.

Bayer Leverkusen eröffnet Saison bei Borussia Mönchengladbach

Bereits am Donnerstagvormittag gab die DFL bekannt, dass der Deutsche Meister Bayer Leverkusen die Saison am Freitag, 23. August eröffnen wird. Bayer muss bei Borussia Mönchengladbach antreten, diese Partie wird vom Free-TV-Sender Sat1 übertragen. Am Samstag und Sonntag folgen dann die weiteren Spiele.

Der 34. Spieltag, also das Saison-Finale der höchsten deutschen Spielklasse, findet am 17.05.2025 statt. Wie immer werden alle Spieler parallel ausgetragen. Das Hinspiel der Relegation findet am 22.05.2025 statt, das Rückspiele am 26.5.2025.

Der Spielplan des BVB 2024/2025

1. Spieltag: BVB - Eintracht Frankfurt

2. Spieltag: Werder Bremen - BVB

3. Spieltag: BVB - 1. FC Heidenheim

4. Spieltag: VfB Stuttgart - BVB

5. Spieltag: BVB - VfL Bochum

6. Spieltag: Union Berlin - BVB

7. Spieltag: BVB - St. Pauli

8. Spieltag: FC Augsburg - BVB

9. Spieltag: BVB - Leipzig

10. Spieltag: Mainz 05 - BVB

11. Spieltag: BVB - SC Freiburg

12. Spieltag: BVB - FC Bayern

13. Spieltag: Borussia Mönchengladbach - BVB

14. Spieltag: BVB - TSG Hoffenheim

15. Spieltag: VfL Wolfsburg - BVB

16. Spieltag: BVB - Bayer Leverkusen

17. Spieltag: Holstein Kiel - BVB

Der Spielplan des VfL Bochum 2024/2025

1. Spieltag: RB Leipzig - VfL Bochum

2. Spieltag: VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach

3. Spieltag: SC Freiburg - VfL Bochum

4. Spieltag: VfL Bochum - Holstein Kiel

5. Spieltag: BVB - VfL Bochum

6. Spieltag: VfL Bochum - VfL Wolfsburg

7. Spieltag: TSG Hoffenheim - VfL Bochum

8. Spieltag: VfL Bochum - FC Bayern München

9. Spieltag: Eintracht Frankfurt - VfL Bochum

10. Spieltag: VfL Bochum - Bayer Leverkusen

11. Spieltag: VfB Stuttgart - VfL Bochum

12. Spieltag: FC Augsburg - VfL Bochum

13. Spieltag: VfL Bochum - Werder Bremen

14. Spieltag: Union Berlin - VfL Bochum

15. Spieltag: VfL Bochum - 1. FC Heidenheim

16. Spieltag: Mainz 05 - VfL Bochum

17. Spieltag: VfL Bochum - FC St. Pauli