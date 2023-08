Schlechte Nachrichten für den VfB Stuttgart. Der Bundesligist muss auf Deniz Undav verzichten. Denn: Der Leihstürmer fällt verletzt aus.

Am 02. August verkündete der Bundesligist VfB Stuttgart einen neuen Transfer: Deniz Undav wurde vom englischen Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion, wo er in der vergangenen Spielzeit in 30 Pflichtspielen achtmal traf, für die anstehende Saison 2023/24 ausgeliehen.

"Ich bin überglücklich, künftig in der Bundesliga zu spielen. So wie sich der VfB um mich bemüht hat, war mir schnell klar, dass ich hierher wechseln möchte. Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr gut und ich freue mich darauf, schnell mit der Mannschaft loszulegen", sagte Undav nach seiner Verpflichtung.

Nun folgte der Schock: Der 1,79-Meter-Mann zog sich im Training einen Außenbandteilriss im Knie zu und steht deshalb für mehrere Wochen nicht zur Verfügung. Eine Operation sei zwar nicht notwendig, aber trotzdem wird der 27-Jährige wohl mindestens zwischen vier und sechs Wochen pausieren müssen. Das gab Stuttgart am Mittwochnachmittag auf der vereinseigenen Homepage bekannt

Damit ist klar, dass der Mittelstürmer den Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum (19. August, 15.30 Uhr) verpassen wird. Eine Hiobsbotschaft für die Stuttgarter, die große Hoffnungen in die Verpflichtung des Angreifers steckten und eine Leihgebühr von 700.000 Euro an Brighton überwiesen hatten.

Ex-RWE-Trainer entdeckte und förderte Undav

Seinen Durchbruch feierte Undav in der 3. Liga. Der einstige Trainer von Rot-Weiss Essen, Christian Neidhart, lotste den Stürmer 2018 von Eintracht Braunschweig II zum SV Meppen. Dort entwickelte sich der bullige und abschlussstarke Deutsch-Türke zum absoluten Leistungsträger und steuerte in der Saison 2019/20 in 34 Liga-Partien 30 Scorerpunkte (17 Tore, 13 Vorlagen) bei.

Durch diese starken Leistungen wurde Royale Union Saint Gilloise aus Belgien auf ihn aufmerksam. Im ersten Jahr schaffte er mit dem Verein den Aufstieg in die 1. Liga und in der darauffolgenden Saison schoss er Saint Gilloise sensationell mit 25 Treffern zur Vizemeisterschaft in Belgien und in den Europapokal. Als amtierender Torschützenkönig wechselte Undav dann für 7 Millionen Euro nach England. Diesen Karrieresprung hätte dem heute 27-Jährigen vor wenigen Jahren wohl kaum jemand zugetraut. Auf sein Bundesliga-Debüt wird er aber noch weiter warten müssen...