Das ist mal ein Transfercoup für den 1. FC Düren! Aus der U19 von Dynamo Dresden wechselt der Kapitän offenbar ins Rheinland.

Wie die "Bild" berichtet, zieht es Emil Zeil von Dynamo Dresden zum 1. FC Düren. Das Mittelfeldtalent, im vergangenen Jahr Kapitän der Dynamo-U19, habe schon bei dem Viertligisten unterschrieben. Dabei habe ihn Dynamo behalten wollen, ihm ein Vertragsangebot unterbreitet.

Der Weg des 18-Jährigen, der für die U19 20 Spiele in der U19 Bundesliga Nord/Nordost absolvierte, zweimal traf und zwei Vorlagen gab, hätte also durchaus in den in der 3. Liga ambitionierten Profikader führen können. In der abgelaufenen Saison kam Zeil bereits in zwei Drittligaspielen zum Einsatz - genauso wie im Finale des Sachsenpokals gegen Erzgebirge Aue (2:0 n.V.).

Nun geht es für den gebürtigen Dresdner aber offenbar in Düren weiter. Bitter für Dynamo: Sie würden ein echtes Eigengewächs, das seit 2015 für die Dresdner spielt, verlieren. Zeil erhoffe sich in Düren regelmäßigere Einsatzchancen.

Für Düren wäre das natürlich ein Coup. Zuletzt hatten die Rheinländer schon Jan Strauch als Neuzugang für das Tor präsentiert. Der 21-Jährige stand in den vergangenen beiden Jahren beim amtierenden Regionalliga-Meister Alemannia Aachen unter Vertrag und absolvierte zwei Pflichtspiele. In Düren soll er sich mit Max Schreiber und Jannick Theißen um den Platz zwischen den Pfosten duellieren.

Beide könnten dann auch schon beim anstehenden Testspiel gegen den FC Bayern München dabei sein. Am 28. Juli, 15:30 Uhr, treffen beide Klubs im Karl-Knipprath-Stadion in Jülich aufeinander.

Hintergrund: 2020 traf Düren in der ersten Runde des DFB-Pokals auf die Bayern. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Partie in der Allianz-Arena allerdings ohne Zuschauer ausgetragen werden. Daher versprach Uli Hoeneß dem FCD damals, nach der Pandemie zu einem Freundschaftsspiel in den Kreis zu kommen.

Für beide Spieler wäre das zweifellos ein Highlight. Dafür muss Zeil zunächst noch offiziell vorgestellt werden. Lange sollte das aber nicht mehr dauern. Denn wie "Fupa" berichtet, habe der 1. FCD im WhatsApp-Kanal seine Mitglieder per Link auf den Bild-Artikel verwiesen. Ein ungewöhnliches Vorgehen, nach dem der 18-Jährige bald an der Westkampfbahn aufschlagen dürfte.