Der VfL Bochum steht auswärts gegen Union Berlin wieder unter Druck. Philipp Hofmann rechnet seiner Mannschaft Chancen auf etwas Zählbares aus.

Durch die 2:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart ist der Puffer des VfL Bochum auf die Abstiegszone geschmolzen. Stürmer Philipp Hofmann sieht vor dem Auswärtsspiel gegen Union Berlin (Sonntag, 17.30 Uhr/RS-Ticker) dennoch keinen Grund zur Panik. RS hat mit ihm gesprochen.

Philipp Hofmann, die Rückrunde war bisher ein emotionales Wellental. Nach drei Punktgewinnen gab es gegen Stuttgart eine Niederlage. Wie verarbeiten Sie solche Rückschläge?

Ich glaube nicht, dass das ein Rückschlag für uns war. Für mich gehören Niederlagen dazu. Es war klar, dass wir die letzten acht Spiele nicht alle gewinnen, also kann ich damit persönlich gut umgehen. Wir sind nach Niederlagen immer gut zurückgekommen. Ich bin mir sicher, dass wir das wieder tun und die richtige Antwort zeigen werden. Von daher gehe ich optimistisch in das nächste Spiel.

Zuversicht gibt sicherlich auch die Tatsache, dass der VfL Bochum weiterhin nicht auf einem Abstiegsplatz steht.

Wir sind immer noch über dem Strich, deswegen gibt es keinen Grund, schlechte Stimmung zu machen oder mit einem gesenkten Kopf nach Berlin zu fahren. Sie sind eine ähnliche Mannschaft wie wir, spielen ähnlichen Fußball, gehen viel auf zweite Bälle. Ich rechne uns auf jeden Fall Chancen aus.

Allerdings spielt Union eine sehr gute Saison und ist derzeit sogar auf Champions-League-Kurs. Das Hinspiel ging dennoch an den VfL. Wie kann auch dieses Spiel erfolgreich gestaltet werden?

Das ist eine super Mannschaft, sie wissen genau, was sie tun. Auf dem Platz weiß jeder, was der andere macht. Das ist eine eingespielte Mannschaft. Es ist unangenehm zu spielen an der Alten Försterei. Wir wollen unser Spiel trotzdem durchbringen, müssen überragend verteidigen. Wichtig wird, dass wir die Chancen nutzen, die wir erhalten, damit wir was mitnehmen können.

Wie war die Trainingswoche?

Ich fand die Woche extrem gut, wir hatten ein paar Ausfälle, einige Kleinigkeiten, aber die Woche war sehr positiv. Da war Feuer drin, jeder hat Bock auf die Aufgabe, freut sich auf eine geile Atmosphäre, ein geiles Spiel. Wir habe auf jeden Fall Hoffnung, etwas mitzunehmen.

cm/gp