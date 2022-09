VfL Bochum: Fabian appelliert vor Köln-Spiel an VfL-Fans

Im Vorfeld des NRW-Duells zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln hofft VfL-Sportchef Patrick Fabian auf die weiterhin bedingungslose Unterstützung des Bochumer Anhangs.

Am Sonntag (17:30 Uhr, im RevierSport-Liveticker) steht für den VfL Bochum die wegweisende Partie gegen den 1. FC Köln an. Können die ersten Punkte in der Fußball-Bundesliga eingefahren werden oder bleiben die Bochumer abgeschlagen Tabellenletzter? Trotz aller Unruhe um die Trainer-Entlassung im Vorfeld appelliert Sportchef Patrick Fabian daran, den Sport in den Fokus zu rücken - auch von Seiten des VfL-Anhangs.

"Die Mannschaft, das Trainerteam, wir alle brauchen die Unterstützung der Fans, Sonntag das Spiel gegen den 1. FC Köln zu gewinnen", hofft Fabian auf eine ähnliche Stimmung, wie es sie in den bisherigen VfL-Heimspielen auch im Ruhrstadion auch schon gegeben hat. Nur so könne die ersehnte Trendwende erreicht werden und die Mission Klassenerhalt so richtig starten.

"Ich denke, die Jungs werden alles dafür tun, dass von der ersten Minute sichtbar ist, dass es zu einem Schulterschluss kommt", so der 34-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag. "Über die Gemeinschaft 'VfL Bochum' wollen wir die drei Punkte hier behalten. Alles andere wäre nicht zielführend." In diesem Zusammenhang versuchte Fabian außerdem zu vermitteln, dass es nicht hilfreich sei, zulange an Vergangenem festzuhalten.

Vorwürfe seien harter Tobak gewesen

"Natürlich hätten wir uns an der ein oder anderen Stelle klarer positionieren können, aber das ist jetzt eben auch die Vergangenheit", hofft der seit knapp drei Wochen im Amt tätige Sportchef, nach emotionalen Tagen den Blick gemeinsam auf die Zukunft des VfL richten zu können. Eine für ihn persönlich wichtige Sache wollte Fabian allerdings noch klarstellen.

"Ich bin jetzt 23 Jahre in diesem Verein und eines kann sich jeder hier sicher sein: Gegen das Interesse des Vereins werde ich sicherlich nicht handeln und habe ich auch nie gehandelt", hätten Vorwürfe in diese Richtung Fabian nicht kalt gelassen und auch irritiert. "Über alles andere kann man sprechen, aber das kann ich nicht auf mir sitzen lassen."

Damit wollte es der Sportchef aber auch belassen und den Fokus nur noch auf das NRW-Duell gegen die Kölner richten. "Die Jungs haben sehr gut trainiert, waren scharf und das ist es auch, was es braucht: Gute Trainingsleistungen sind die Basis für ein gutes Spiel am Wochenende."