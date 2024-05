Am Samstag wird Marco Reus zum letzten Mal vor heimischer Kulisse für den BVB auflaufen. Für den Abschied der Vereinslegende haben sich Fans und Verein scheinbar etwas besonderes überlegt.

Am Samstag ist es so weit. Marco Reus wird sein letztes Bundesliga-Spiel im Signal Iduna Park bestreiten. Auf den ehemaligen Kapitän von Borussia Dortmund wartet scheinbar ein ganz besonderer Abschied.

Laut der Bild werden Reus nicht nur die obligatorischen Blumen sowie ein Portrait überreicht, sondern auch eine Luxusuhr von Rolex. Neben den materiellen Abschieds-Geschenken bereiten auch die Fans des BVB etwas für ihre Vereins-Ikone vor.

Eine eigene Choreografie der Südtribüne soll Reus zusätzlich zu sehen bekommen. Die Fans selbst können im Shop des BVB ein Abschieds-T-Shirt mit der Aufschrift "Dortmunder Junge Schwarzgelbe Legende" kaufen.

Reus steht seit 2012 beim BVB unter Vertrag. Der gebürtige Dortmunder bestritt 427 Pflichtspiele für die Borussia, in denen er 169 Mal selbst traf und 130 Vorlagen verbuchen konnte. Sein im Sommer auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.

Reus gewann 2012 und 2019 den Titel als Deutschlands Fußballer des Jahres. 2012, 2014 und 2019 wurde er außerdem zum Bundesliga-Spieler der Saison gewählt. Mannschaftskollege Jadon Sancho forderte unter Reus' Abschieds-Video auf Instagram bereits, die Nummer 11 beim BVB nicht mehr zu vergeben.

Weitere Abschiede unbekannt

Ob es am Samstag im Signal Iduna Park noch weitere Abschiede geben wird, ist bisher nicht bekannt. Derzeit sind einige Kandidaten wie Sebastien Haller, Marius Wolf oder auch Mats Hummels in der kommenden Saison fraglich.

Famoser Abschied

Zwar ist das Spiel am Samstag gegen Darmstadt der letzte Auftritt des Marco Reus vor der Südtribüne, doch sein letztes Spiel wird erst am 1. Juni stattfinden, beim Champions-League-Finale gegen Real Madrid.

Das Besondere ist dabei nicht nur, dass Reus noch eine letzte Chance auf den ganz großen Titel bekommt, sondern auch dahin zurückkehrt, wo seine Zeit beim BVB begann.

Nach seinem Wechsel zur Borussia 2012 stand er bereits in seiner ersten Saison als Schwarz-Gelber in Wembley auf dem Rasen. Damals im deutschen Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München, welcher im diesjährigen Halbfinale knapp an Real Madrid scheiterte.

Dort erzielte Arjen Robben in der 89. Minute den Siegtreffer zum 2:1-Endstand. In seiner letzten Saison kehrt er an den Ort zurück, an dem er den Champions-League-Titel in seiner ersten BVB-Saison nur knapp verpasste. Gibt es ein Happy End?