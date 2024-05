Der 18-jährige Taylan Bulut hat beim Sieg der Schalker U23 gegen Rot Weiss Ahlen sein Regionalligadebüt gefeiert. Das steckte dahinter.

Taylan Bulut hat beim 4:0 (2:0) gegen Rot Weiss Ahlen sein Regionalligadebüt für die U23 des FC Schalke 04 gefeiert.

Der 18-Jährige stand erstmals in der Startelf von Trainer Jakob Fimpel und wurde auf seiner Stammposition auf der rechten Abwehrseite eingesetzt. Bulut spielte gleich 90 Minuten durch.

Normalerweise spielt Bulut, der als großes Talent auf der rechten Abwehrseite gilt, in der U19 von Trainer Norbert Elgert. Dort zählte er in dieser Saison zum Jungjahrgang und kann deshalb noch ein weiteres Jahr in der A-Jugend auflaufen. Eigentlich genau wie Assan Ouédraogo, der aber vor der Saison bereits zu den S04-Profis hochgezogen wurde und in der U19 gar nicht mehr zum Einsatz kam.

Beide Schalke-Talente gewannen 2023 zusammen die U17-Europameisterschaft und gelten als große Nachwuchshoffnungen. Allerdings vollzog sich die Entwicklung bei Taylan Bulut bislang immer etwas verzögert. Hinzu kam bei ihm eine Verletzung, die ihn zu Saisonbeginn bis Mitte Oktober aus der Bahn warf.

Weshalb sich nun die Frage stellt, ob Bulut in der kommenden Saison bereits regelmäßig in der U23 zum Einsatz kommen könnte. U23-Trainer Jakob Fimpel jedenfalls war mit dem Debüt zufrieden: „Man hat diese körperliche Präsenz, die Taylan dann in so einem Spiel bringen muss und kann, gesehen“, lobte Fimpel. Auch Profi-Kaderplaner und Nachwuchschef Ben Manga sowie S04-Sportdirektor Marc Wilmots, die beide im Parkstadion waren, konnten sich ein Bild davon machen.

Nach einer Stunde Spielzeit wurde mit Tristan Osmani ein weiterer U19-Spieler eingewechselt, dem schon Angebote aus seiner Heimat Österreich und Italien nachgesagt werden. „Beide waren gut“, meinte Fimpel. „Das erste Mal ist doch immer etwas Besonderes. Jetzt ist es natürlich angenehm, in so einem Spiel dann zu kommen. Aber es sind beides gute Jungs. Sie haben sich beide gut eingefügt.“

Dass einer von beiden aber in der kommenden Saison eine Option für die U23 werden könnten, davon ist eher nicht auszugehen. „Jetzt hat sich die Situation einfach ergeben. Wir sind personell am Stock gegangen. Und da war es super, dass die zwei Jungs aushelfen konnten. Und dann wird sich zeigen im nächsten Jahr, wie wir uns dann aufstellen“, erklärte Fimpel. „Es ist noch vieles offen in der Kaderplanung. Man muss auch mal schauen, was die Interessen der Jungs sind.“

Da die Saison in der U19-Bundesliga West bereits beendet war und Schalke die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft verpasst hatte, hatten die Spieler Zeit. Mit Niklas Barthel und Max Grüger sind zwei weitere Spieler zur U19-Nationalmannschaft gereist. Vitalie Becker musste dort verletzt passen. Bulut, dem der Sprung zu den Profis zugetraut wird, spielt aber noch in der U18 der DFB-Elf und stand deshalb zur Verfügung.

Erst am 25.5. steht für die U19 mit dem Viertelfinale im Westfalenpokal beim BVB noch einmal ein Pflichtspiel an. Bulut besitzt beim FC Schalke 04 einen Fördervertrag bis zum 30. Juni 2025, den der S04 aber um ein weiteres Jahr verlängern und in einen Lizenzspielervertrag umzuwandeln kann. Bulut ist im Sommer 2020 von Bayer 04 Leverkusen in die U15 der Knappenschmiede gewechselt und soll weiteren behutsam aufgebaut werden.