Feiert der VfL Bochum am Samstag den Klassenerhalt? RevierSport hat im Vorfeld mit Kevin Stöger gesprochen.

Kevin Stöger ist der beste Torschütze und der beste Vorlagengeber des VfL Bochum in dieser Bundesliga-Saison. Mit sieben Toren und acht Assists war der Top-Scorer an 37 Prozent der Bochumer Treffer direkt beteiligt.

Sollte der VfL am Samstag beim SV Werder Bremen (18. Mai, 15.30 Uhr) den Klassenerhalt perfekt machen, dann wäre das auch ein großer Verdienst des 30-jährigen Mittelfeldspielers.

Vor dem Saisonfinale hat RevierSport mit Kevin Stöger (30) gesprochen.

Kevin Stöger, die klare Niederlage gegen Leverkusen war ein herber Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt. Ist dieses Spiel schon raus aus den Köpfen?

Natürlich haben wir uns das letzte Wochenende, und speziell das Spiel gegen Leverkusen, anders vorgestellt. Aber es ist wie es ist. Wir können es nicht mehr rückgängig machen, deswegen blicken wir voll und ganz auf Bremen. Da haben wir die nächste Möglichkeit, um direkt in der Liga zu bleiben. Dafür werden wir alles tun. Wir hoffen, dass wir am Samstag direkt den Klassenerhalt schaffen.

Mit einem Punkt in Bremen wäre die Rettung perfekt. Doch von Beginn an auf einen Zähler zu spielen, wäre sicher der falsche Ansatz, oder?

Wir fahren nach Bremen, um zu gewinnen! Wir wollen da nicht nur einen Punkt mitnehmen und im Verwaltungsmodus spielen, sondern wir wollen unbedingt gewinnen. Wenn wir als Einheit auftreten und als komplettes Team unsere Leistung bringen, dann werden wir es auch schaffen.

Was erwarten Sie von Werder Bremen am letzten Spieltag?

Ich denke, wir dürfen uns gar nicht zu sehr auf Bremen fokussieren, sondern wir müssen auf uns schauen. Was wir die beiden Spiele vor Leverkusen gezeigt haben, war gut. So müssen wir auch das Spiel am Samstag angehen. Wir brauchen eine gewisse Leichtigkeit. Mit einem Spiel könnten wir nun eine fantastische Saison abschließen. Unser großes Ziel ist es, dass wir in der Bundesliga bleiben. Dafür werden die Spieler, die auf dem Platz stehen, alles tun.

Seid Ihr über die Zwischenstände der anderen Spiele informiert?

Natürlich wird der eine oder andere Spieler mitbekommen, wie es auf den anderen Plätzen steht. Ich weiß auch nicht, ob das in Bremen auf der Anzeigetafel gezeigt wird. Das darf für uns aber absolut kein Thema sein. Wir wollen gewinnen - deswegen werden wir auch so auftreten. Wir wollen eklig sein und nach dem Spiel mit unseren mitgereisten Fans feiern.

Die Unterstützung war auch nach dem 0:5 gegen Leverkusen enorm. Auf die Fans kann man sich auch am Samstag verlassen, oder?

Auf die Fans konnten wir uns die ganze Saison verlassen. Das weiß jeder. Es ist umso wichtiger, dass wir gemeinsam als Verein in Bremen Vollgas geben und jeder seinen Teil dazu beiträgt. Wenn wir alles raushauen, was in uns steckt, dann werden wir auch die Liga halten. fn mit gp