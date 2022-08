VfL Bochum: Ärger über Gegentore - "Das ist natürlich scheiße"

Nach zwei Spielen ohne Punktgewinn, aber drei Gegentoren nach Standard-Situationen sitzt der Frust tief beim VfL Bochum - auch bei Neuzugang Philipp Hofmann.

Auf die Frage, was dem VfL Bochum noch fehle, um endlich Punkte mitzunehmen, wusste nach der 2:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim auch Neuzugang Philipp Hofmann keine richtige Antwort. Zwei schlecht verteidigte Standard-Situationen gaben am Ende wieder den Ausschlag.

Dabei hatte die Partie aus Sicht des VfL so vielversprechend begonnen - auch dank Hofmann. Mit Übersicht und Köpfchen hatte der Stürmer das 1:0 durch Simon Zoller vorbereitet, der wenig später den Doppelpack schnüren konnte. "Dann kriegen wir die beiden Gegentore zu schnell und wieder einen Standard, der uns die Punkte kostet", ärgerte sich der Neuzugang nach der Partie.





Denn wie schon am 1. Spieltag in der vergangenen Woche fehlte bei zwei Eckbällen in der Raumdeckung die Zuordnung, wurden Aufgaben nicht erfüllt und Gegenspieler ohne Gegenwehr durch den Straftraum laufen gelassen. "In der 88. Minute darfst du dir so ein Tor nicht fangen. Das geht nicht. Da müssen wir einfach wacher sein."

So stehen neben den null Punkten schon fünf Gegentore nach zwei Spielen - vier davon per Kopfball. Dementsprechend frustriert war auch Hofmann kurz nach dem Abpfiff. "Ich kann jetzt wieder sagen 'Wir können Positives mitnehmen', ist auch so, aber trotzdem haben wir null Punkte - das ist natürlich scheiße", fand der 29-Jährige deutliche Worte.

Vermutlich auch in dem Wissen, dass die kommenden Wochen für den VfL nicht einfacher werden. Ganz im Gegenteil: Am nächsten Spieltag empfängt Bochum den übermächtig erscheinenden Rekordmeister Bayern München (21. August, 17:30 Uhr). Den Freitag darauf steht eine schwierige Auswärtspartie beim SC Freiburg an.