Keven Schlotterbeck setzt in der finalen Saisonphase auf die Fans des VfL Bochum.

VfL Bochum 20:30 TSG 1899 Hoffenheim 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Am Freitagabend (26. April, 20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt die TSG Hoffenheim zum VfL Bochum. Der VfL will die Serie von acht sieglosen Spielen in Folge beenden.

Vor dem Spiel des VfL Bochum am Freitagabend (26. April, 20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen die TSG Hoffenheim hat RevierSport mit VfL-Abwehrmann Keven Schlotterbeck gesprochen. Keven Schlotterbeck, zwei Monate ohne Sieg, die Zahl der Fans, die nicht mehr an den Klassenerhalt glaubt, wächst stetig. Wie schätzen Sie die sportliche Situation vier Spieltage vor dem Saisonende ein? Ich kann nur sagen, dass wir jeden einzelnen Fan des VfL Bochum brauchen - egal, ob daheim oder auswärts. Das macht den VfL aus. Wir brauchen Euch alle! Die letzten Wochen waren nicht einfach, aber wir müssen jetzt wirklich zusammenstehen. Nur so können wir den Bock umstoßen. Niemand bescheinigt dem VfL Bochum ernsthaft fehlenden Willen. Ist die anhaltende Krise ein mentales Problem? Ich kann sagen, dass jeder in der Mannschaft will. Fehler gehören zum Sport dazu, aber wir machen weiter. Wir haben leider immer in den entscheidenden Momenten die Fehler begangen. Das macht dann auch etwas mit einem, wenn man immer Böcke schießt. Aber wir versuchen daraus zu lernen und innerhalb der Mannschaft zu klären. Das Heimspiel am Freitag gegen Hoffenheim ist an Bedeutung kaum zu übertreffen. Sehen Sie die realistische Chance auf einen Befreiungsschlag, kann die Mannschaft den Ballast der letzten Wochen einfach mal abschütteln? Wir wollen am Freitag die drei Punkte unbedingt holen. Dadurch würde auch eine Last von uns fallen. Wir wollen diese Negativserie beenden. Die Bedeutung dieses Spiels ist sehr wichtig. Da langt ja nur ein kurzer Blick auf die Tabelle. Jeder weiß, wie wichtig das Spiel ist. So müssen wir das Spiel auch von der ersten bis zur letzten Minute agieren. Warum sind Sie zuversichtlich, dass der VfL Bochum am Freitag den Kopf noch aus der Schlinge zieht? Wir sollten am Freitag mal den einen Fehler weniger machen und das Spiel nach Hause schaukeln. Ich schaue positiv Richtung Freitag und weiß, dass wir das schaffen werden. Dafür werden wir alles geben, um die drei Punkte in Bochum zu behalten. wozi mit gp

Zur Startseite