Der VfB Hüls erwartet den FC Schalke 04 zum ersten Spiel der Saison. Ein großer Tag für den Bezirksligisten. So läuft der Ticketverkauf.

Der FC Schalke 04 hat am Montag weitere Testspielgegner bekanntgegeben. Den Auftakt macht am 29. Juni der VfB Hüls. Am kommenden Mittwoch gastiert der S04 am Badeweiher in Marl. Für den Bezirksligisten, der lange in der Oberliga und vor zehn Jahren sogar eine Saison lang in der Regionalliga West spielte, ein großer Tag.

Entsprechend hoffen die Verantwortlichen auf eine große Kulisse. Aktuell ist das Schmuckkästchen am Badeweiher, direkt neben dem Chemiepark in Marl-Hüls gelegen, für 3.100 Zuschauer zugelassen. Und genau auf diese Kulisse hoffen sie beim VfB Hüls auch. Denn schließlich ist Marl eine absolute Schalke-Hochburg und beide Klubs auch eng verflochten.

Zu Zeiten von VfB-Macher Horst Darmstädter war sogar Olaf Thon dort einmal Trainer. Von April 2010 bis September 2011 trainierte der Weltmeister von 1990 die Mannschaft in der Oberliga Westfalen, bis er wegen Differenzen mit einigen Führungsspielern das Handtuch warf.

Zuvor war ebenfalls ein ehemaliger Schalker Profi dort als Trainer aktiv: Klaus Täuber. Der „Boxer“ war von 2007 bis 2010 drei Jahre lang beim VfB Hüls tätig. Bereits in der Vergangenheit gastierten die Königsblauen in der Saisonvorbereitung beim VfB Hüls, als dieser noch höherklassig spielte.

Der VfB Hüls hat drei Vorverkaufsstellen eingerichtet. Im schmucken Vereinsheim am Badeweiher werden ab Dienstag bis Donnerstag und in der kommenden Woche am Montag und Dienstag von 17 bis 19 Uhr Tickets verkauft. Außerdem sind ab sofort Karten im Reisebüro Tudyka sowie im Gesundheitszentrum Drewer-Süd zu kaufen. Der FC Schalke 04 hat ebenfalls eine Erklärung zum Vorverkauf angekündigt. Die Karten kosten 15 Euro für einen Sitzplatz auf der Tribüne und zehn Euro für den Stehplatz.

Nachdem der Hauptsponsor Evonik sein Engagement im Herbst drastisch kürzte, konnte sich der Verein nicht mehr in den oberen Ligen halten und spielt nun in der Bezirksliga. Gerade deshalb wäre eine große Kulisse gegen den Bundesligisten für den nicht auf Rosen gebetteten Verein ein Segen.

Der Vorsitzende Hakan Simsir rührt daher in der lokalen Medien bereits die Werbetrommel. „Wir sind mega stolz. Das ist eine Riesensache für den ganzen Verein“, sagte Simsir der „Marler Zeitung“. Eigentlich hatten die Marler auf ein Spiel in der kommenden Saison zum 75-Jährigen Jubiläum des Werksklubs gehofft und deshalb bei den Königsblauen angefragt. Doch die waren noch auf der Suche nach einem Auftaktgegner für diese Saison und dann ging alles ganz schnell.

Eigentlich weilen die Spieler des VfB Hüls zu diesem Zeitpunkt noch im Urlaub. Für das Spiel gegen die Knappen werden sie aber natürlich diesen eher beenden. Damit der „Evonik-Sportpark“, wie das Stadion am Badeweiher offiziell heißt, in der kommenden Woche möglichst voll wird, können sich die Fans bereits jetzt mit Tickets versorgen.