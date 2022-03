VfL Bochum: "Große Freude" über Zoller-Rückkehr - Comeback-Termin in Aussicht

Gute Nachrichten für den VfL Bochum und Simon Zoller. Der Stürmer absolvierte nach seiner Kreuzbandverletzung am Mittwoch erstmals Teile des Teamtrainings.

Auf dem Weg zu seinem Comeback hat Simon Zoller am Mittwoch einen Meilenstein erreicht. Ziemlich genau ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss trainierte der 30 Jahre alte Stürmer des VfL Bochum am Mittwoch erstmals wieder mit seinem Teamkollegen. Zoller habe "ein paar Übungen des Mannschaftstraining mitgemacht", schrieben die Bochumer in den Sozialen Medien. "Große Freude bei allen Beteiligten!"

Zoller zog sich am 4. Spieltag (12. September) eine Kreuzbandverletzung zu. In den ersten vier Saisonspielen kam er bereits auf zwei Tore und zwei Vorlagen.

Zoller selbst postete ein Video bei Instagram, das ihn bei der ersten Einheit nach langer Leidenszeit zeigt. In der Kommentarspalte feierten zahlreiche Fans die Rückkehr des Aufstiegshelden (25 Torbeteiligungen in der Vorsaison), auch von von früheren Mitspielern wie Marco Höger und heutigen Teamkollegen gab es viel Zuspruch.





Bis zu seiner Rückkehr in die Bundesliga wird allerdings noch Zeit vergehen - das ist nach so einer schweren Verletzung logisch. Der ehrgeizige Angreifer zeigte sich bereits zuversichtlich, dass er noch in der laufenden Saison zurückkehren werde.

Trainer Thomas Reis stellte sogar schon einen möglichen Zeitpunkt für ein Comeback in Aussicht. "Wenn alles gut läuft, ist das Spiel gegen Freiburg vielleicht der Termin, an dem er wieder fit genug und spielfähig ist", sagte der Coach neulich gegenüber der WAZ.

Das Gastspiel in Freiburg am 30. Spieltag steigt am Ostersamstag, den 16. April. Klar: Der VfL wird seinen Stürmer sicherlich behutsam und ohne Druck aufbauen. Beim Blick auf Zollers bisherigen Genesungsfortschritte scheint der Termin in fünfeinhalb Wochen aber nicht unrealistisch.

Weitere News zum VfL Bochum gibt es hier.