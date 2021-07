Der VfL Bochum kehrt am Sonntag aus seinem einwöchigen Südtirol-Trainingslager in Italien zurück. RevierSport hat mit Sportchef Sebastian Schindzielorz gesprochen.

Sebastian Schindzielorz, wie bewerten Sie das Trainingslager in Südtirol?

Wir sind hier sehr, sehr nett aufgenommen worden. Der Trainingsplatz war in unmittelbarer Nähe und in einem guten Zustand. Das hat alles gepasst. Die Leute haben sich hier wirklich um alles gekümmert.

Hat der Corona-Fall von Herbert Bockhorn das alles ein wenig getrübt?

Wir haben uns immer an das Hygienekonzept gehalten und sind dem eins zu eins gefolgt. Wir haben genau die Dinge, die im Hygienekonzept beschrieben sind, auch umgesetzt. Wir haben alles mit den jeweiligen Gesundheitsämtern und Behörden besprochen. So hatte alles auch keine Auswirkungen auf unseren Trainings- und Spielbetrieb. Das Thema Corona beschäftigt uns alle seit Monaten und ist auch weiterhin präsent.

Die Verletzung von Michael Esser ist natürlich auch unglücklich gewesen...

Ja, leider. Auch die von Paul Grave. Das ist aber in einer Vorbereitung leider nichts außergewöhnliches, auch wenn man es immer vermeiden möchte. Die Belastung ist sehr hoch. Die Dynamik in den Testspielen ist groß. Wenn man die Szenen gesehen hat, dann hat man gesehen, dass so etwas schwer zu vermeiden ist. Wir müssen damit vernünftig umgehen und jetzt nicht anfangen zu jammern. Wir müssen das Beste daraus machen. Michael Esser fühlt sich auch schon wieder gut und wir hoffen, dass er bald wieder dabei ist. Bei Paul Grave müssen wir weitere Untersuchungen abwarten.

Auch Thomas Reis musste kurzfristig den Heimweg antreten...

Darauf möchte ich nicht näher eingehen, weil es die Privatsphäre betrifft. Aber es hat kaum Einfluss auf unsere Vorbereitung gehabt, weil wir immer vorzeitig alles klar absprechen, was gemacht, was trainiert wird. Wir haben das im Trainerteam sehr gut gelöst. Die Jungs harmonieren sehr gut. Und Thomas ist dann ja auch am Samstag zurückgekehrt und konnte die Nachmittagseinheit leiten.

Apropos: Die Testspiel-Absage war ärgerlich, oder?

Das war natürlich schade und ärgerlich. Weil wir noch einmal diese Spielbelastung haben wollten. Aber damit müssen wir leben. Das es vom FC Turin in dieser Art und Weise abgewickelt wurde, ohne Vorwarnung, hat uns schon irritiert. Ich hätte mir den Dialog mit den Turinern gewünscht. Aber damit müssen wir jetzt leben.

Wo steht die Mannschaft zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart?

Es gibt noch einiges zu tun, noch sind wir einigen Bereichen nicht da, wo wir sein wollen. Wir haben noch zwei Wochen vor uns, die wir nutzen werden, um die Abläufe einzuspielen. Dafür haben wir auch noch zwei Testspiele. Die Mannschaft ist willig und trainiert hart. Sie nimmt die Situation an. Die Gruppendynamik ist auch da. Das ist ein wichtiger Punkt zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung. Das gefällt mir.

